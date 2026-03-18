18 марта 2026 в 14:22

Женщин не будут обязывать идти к психологу из-за нежелания иметь детей

Женщин, не планирующих рождение детей, будут направлять к медицинскому психологу в соответствии с новыми рекомендациями Минздрава, касающимися репродуктивной диспансеризации, но эта мера носит исключительно рекомендательный характер, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Он подчеркнул, что государство лишь расширяет доступ к бесплатной психологической помощи, не навязывая ее в обязательном порядке.

Решение о том, идти к нему (медицинскому психологу - NEWS.ru) или нет, остается только за ней самой (за женщиной - NEWS.ru). Не стоит негативно реагировать на заботу, — добавил депутат.

Ранее председатель Национального родительского комитета, лидер волонтерского сообщества детской безопасности «Заступник» Ирина Волынец сообщала, что безнадзорные дети появляются из-за конфликтов в семье или финансовых трудностей. Она отметила, что в эту категорию попадают дети, временно оставшиеся без присмотра.

До этого нейропсихолог Сусанна Баринова заявила, что для успешного начала самостоятельной жизни подросткам необходимо уметь защищать личные границы. По ее словам, отсутствие данного навыка сопряжено с риском оказаться в положении человека, которого используют.

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Россия

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

