Женщин не будут обязывать идти к психологу из-за нежелания иметь детей

Женщин, не планирующих рождение детей, будут направлять к медицинскому психологу в соответствии с новыми рекомендациями Минздрава, касающимися репродуктивной диспансеризации, но эта мера носит исключительно рекомендательный характер, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Он подчеркнул, что государство лишь расширяет доступ к бесплатной психологической помощи, не навязывая ее в обязательном порядке.

Решение о том, идти к нему (медицинскому психологу - NEWS.ru) или нет, остается только за ней самой (за женщиной - NEWS.ru). Не стоит негативно реагировать на заботу, — добавил депутат.

