09 мая 2026 в 05:53

Росавиация ограничила работу аэропортов в Грозном и Владикавказе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В аэропортах Владикавказа и Грозного действуют временные ограничения на работу, сообщила пресс-служба Росавиации. На данный момент неизвестно, сколько будут действовать данные меры.

Подчеркивается, что эти меры применили для обеспечения безопасности. Днем ранее аэропорт Сочи также временно перестал обслуживать авиарейсы. По информации ведомства, ограничения начали действовать 8 мая около 05:55 по московскому времени.

Ранее источник в авиадиспетчерских службах ЕС сообщил, что американский разведывательный самолет Bombardier Challenger 650 Artemis II снова зафиксировали над нейтральными водами Черного моря. По его словам, борт вылетел с румынской базы в Констанце и уже совершил несколько кругов вне стандартных гражданских коридоров на высоте около 11 тыс. метров. В воздушное пространство других стран он не заходил.

До этого американский самолет-заправщик KC-135 ВВС США, вылетевший с авиабазы в ОАЭ, подал сигнал тревоги в воздушном пространстве над Персидским заливом. Воздушное судно передало аварийный код 7700, который свидетельствует о возникновении на борту серьезной нештатной ситуации, требующей немедленной посадки.

