Аэропорт в Сочи временно закрыли Росавиация: в сочинском аэропорту ввели временные ограничения на полеты

Сочинский аэропорт временно перестал обслуживать авиарейсы, рассказали в пресс-службе Росавиации. По информации ведомства, ограничения начали действовать 8 мая около 05:55 по московскому времени.

Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в сообщении.

Ранее источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза передавал, что американский разведывательный самолет Bombardier Challenger 650 Artemis II вновь заметили над нейтральными водами Черного моря. По его словам, борт вылетел с румынской базы в Констанце и уже совершил несколько кругов вне стандартных гражданских коридоров на высоте около 11 тыс. метров. В воздушное пространство других стран он не заходил.

До этого американский самолет-заправщик KC-135 ВВС США, вылетевший с авиабазы в ОАЭ, подал сигнал тревоги в воздушном пространстве над Персидским заливом. Воздушное судно передало аварийный код 7700, который свидетельствует о возникновении на борту серьезной нештатной ситуации, требующей немедленной посадки.