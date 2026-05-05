День Победы — 2026
05 мая 2026 в 14:00

Самолет ВВС США запросил экстренную посадку на Ближнем Востоке

KC-135
Американский самолет-заправщик KC-135 ВВС США, вылетевший с авиабазы в ОАЭ, подал сигнал тревоги в воздушном пространстве над Персидским заливом, сообщает портал Flightradar24. Воздушное судно передало аварийный код 7700, который свидетельствует о возникновении на борту серьезной нештатной ситуации, требующей немедленной посадки.

Сразу после подачи сигнала лайнер изменил курс и направился в сторону столицы Катара — Дохи, точные причины инцидента на данный момент не уточняются. Пентагон воздержался от заявлений. Данные отслеживания полета показывают, что самолет некоторое время кружил в воздухе, прежде чем начал снижаться для посадки.

Ранее два американских эсминца USS Truxtun и USS Mason подверглись обстрелу со стороны Ирана при прохождении через Ормузский пролив, рассказали CBS News представители Пентагона на условиях анонимности. Несмотря на атаку, корабли продолжили движение и вошли в Персидский залив.

До этого появилась информация, что по меньшей мере пять человек погибли после атаки США на два грузовых судна в Ормузском проливе. Корабли с гражданским грузом следовали из оманского порта Хасаб к побережью Ирана.

