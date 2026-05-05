05 мая 2026 в 05:57

США атаковали перевозившие гражданский груз суда в Ормузском проливе

Tasnim: пять человек погибли при атаке США на грузовые суда в Ормузском проливе

Ормузский пролив
В результате нападения США на два грузовых судна в Ормузском проливе погибли по меньшей мере пять человек, сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник в военных кругах. Корабли с гражданским грузом следовали из оманского порта Хасаб к побережью Ирана.

По информации источника, инцидент был выявлен в ходе проверки сведений о том, что американские военные потопили несколько иранских катеров. Это заявление стало ответом на слова главы Центрального командования ВС США адмирала Брэда Купера о том, что военные вертолеты США потопили шесть малых иранских катеров в Ормузском проливе. Тегеран опроверг эту информацию. Он заявил, что ни одно плавсредство ВМС Ирана в понедельник не было потоплено.

Ранее иранский военный источник в эфире гостелерадиокомпании IRIB указал, что американские военные стоят за поджогом нефтяной зоны в Объединенных Арабских Эмиратах. По его словам, атака на объекты в Фуджейре — это не иранская операция, а авантюризм США, направленный на расчистку коридора для судов через Ормузский пролив.

До этого президент Дональд Трамп в интервью журналисту Трэю Йингсту пояснил, что в случае атаки на любой американский корабль, участвующий в проекте «Свобода», США готовы нанести удар по руководству Ирана. Глава Белого дома объявил о начале операции накануне, 3 мая.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

