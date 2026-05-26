Курбан-байрам в 2026 году: точная дата, суть и традиции праздника

В основе мусульманского календаря, который строится на фазах Луны, лежит один из величайших и самых почитаемых праздников — Курбан-байрам (еще его называют Ид аль-Адха), то есть день жертвоприношения. В 2026 году на 27 мая приходится его главное торжество. Это не просто особый день в календаре, а время глубокого духовного обновления, демонстрации полной покорности Всевышнему, проявления сострадания и укрепления родственных и общинных связей. Разберемся, в чем суть этого дня, откуда пошли его традиции и как красиво поздравить близких.

Истоки Курбан-байрама

Корни праздника уходят в далекое прошлое, во времена пророка Ибрахима (в Библии — Авраам). Эта история, которую почитают и в исламе, и в иудаизме, и в христианстве, стала основой торжества. Ибрахиму, всегда славившемуся своей несгибаемой верой, приснилось, что он приносит в жертву собственного сына. Он понял это как повеление Аллаха. Для него настало тяжелейшее испытание: любовь к долгожданному и самому родному человеку против безусловной покорности Творцу. Ибрахим проявил твердость духа и рассказал сыну о данном ему велении. Исмаил, такой же богобоязненный, ответил: «Отец, если на то будет воля Аллаха, ты увидишь меня терпеливым» (Коран, 37:102). Когда Ибрахим уже занес руку, готовый исполнить приказ, он услышал, что испытание пройдено: его вера доказана. Вместо сына ему был послан барашек (агнец), которого он и заколол. «И Мы заменили ему эту жертву великую» (Коран, 37:107).

Этот поступок — готовность расстаться с самым дорогим ради Аллаха — навсегда остался символом подлинной веры, основанной на любви, доверии и послушании. В память о том событии мусульмане по всему миру совершают обряд заклания животных в дни Курбан-байрама.

Мусульмане во время совершения намаза в день праздника Курбан-байрам Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суть праздника Курбан-байрам в 2026 году

Праздник многогранен, и его смысл гораздо глубже, чем просто ритуальный забой скота.

Покорность и благодарность Аллаху (таква) — это в первую очередь акт смирения перед волей Всевышнего, следование примеру пророка Ибрахима. Мусульманин показывает, что может пожертвовать чем-то ценным во имя Создателя. Это способ сказать спасибо за все, что Он даровал.

Милосердие к ближним — мясо жертвенного животного (курбана) делят на три части. Это очень важная социальная традиция: одну треть оставляют себе для праздничного ужина, вторую раздают родным и знакомым, а третью обязательно отдают бедным, сиротам, одиноким и нуждающимся. Так проявляется милосердие (садака) и социальная справедливость — чтобы каждый мусульманин смог разделить радость праздника.

Единение — Курбан-байрам наполнен общей радостью, встречами с родными и всей общиной. Поутру после праздничного намаза люди надевают самую красивую одежду, ходят в гости, дарят подарки (особенно детям), угощают друг друга, прощают старые обиды и укрепляют родственные и дружеские узы.

Традиции мусульманского праздника 27 мая: от рассвета до заката

Накануне Курбан-байрама, в день Арафа, верующие держат строгий пост (кроме тех, кто находится в хадже) и особенно усердно молятся. А сам праздник начинается с первыми лучами солнца.

Перед выходом из дома совершают полное омовение и надевают самую нарядную и чистую одежду — это знак внутренней и внешней чистоты перед торжеством.

Праздничный намаз (Салат аль-Ид) — главный коллективный ритуал. Мусульмане собираются на специальных площадках или в мечетях, чтобы совершить особую молитву из двух ракаатов, после которой читается проповедь (хутба). В проповеди имам напоминает о смысле праздника, жертвенности, милосердии и единстве. Важно: перед намазом Курбан-байрама ничего не едят. Первая пища в этот день — мясо заколотого животного.

Курбан-байрам в 2026 году: какого числа, традиции и поздравления Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Громко произносят такбир: «Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар! Ла илаха илля-Ллах! Уаллаху Велико! Уаллаху Акбар!» Эти слова звучат в течение четырех праздничных дней — дома, в пути, обычно четырежды перед молитвой. Смысл: «Аллах Велик, Аллах Велик, Аллах Велик! Нет божества, кроме Аллаха! Аллах Велик! Аллах Велик! Хвала Аллаху!»

После намаза те, кто планирует принести жертву, приступают к обряду. Животное (овца, коза, бык или верблюд — с учетом возраста и здоровья) закалывают по шариату: быстро, стараясь не причинять лишних страданий. Часто этот ритуал поручают специально обученным людям. Главное — правильно распределить мясо: себе, родным/друзьям, нуждающимся.

Праздничная трапеза. В центре дня — сытный семейный обед, где обязательно подают мясо курбана. Блюда зависят от региона: плов, шурпа, жаркое, манты, разная выпечка и сладости. Двери дома открыты для гостей, столы ломятся от угощений. Соседей, независимо от их веры, тоже принято угощать.

После обеда или на следующий день (так называемые дни Ташрика) ходят в гости к родителям, старшим родственникам, друзьям, посещают кладбища, чтобы помянуть ушедших. Дарят подарки — детям особенно (одежда, игрушки, сладости, деньги). Особое внимание уделяют сиротам и одиноким. Праздник напоминает о важности благотворительности: помимо обязательной части мяса, мусульмане стараются делать дополнительные пожертвования деньгами или вещами и помогать тем, кто в этом нуждается.

Как поздравить с Курбан-байрамом

Поздравления — неотъемлемая часть праздника, они выражают уважение и заботу о других.

«Искренне поздравляю с великим Курбан-байрамом! Пусть ваша жертвенность ради Аллаха только укрепит веру, а милосердие и щедрость станут вашими верными спутниками. Желаю вам и вашим родным здоровья, душевного спокойствия и достатка в доме!»

«От души поздравляем с Курбан-байрамом! Пусть этот день подарит вам покой, благодать и тепло в общении с близкими. Пусть Аллах примет ваши молитвы и добрые дела, а жертва будет с чистым намерением. Вашей семье — мира, добра и благополучия!»

«С Курбан-байрамом! Ид мубарак! Желаю мира, добра и благословений!»

«От чистого сердца поздравляю с праздником! Пусть благие дела будут приняты, а вера (иман) станет только крепче. Такаббаля-Ллаху!»

Мусульмане во время намаза в Курбан-байрам Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Важные нюансы поздравлений

Самое главное — это искренность и добрые намерения. Когда поздравляете старших, выбирайте более уважительную форму.

Фраза «Ид мубарак!» универсальна и подходит в любой ситуации. Постарайтесь дополнить слова небольшим подарком, сладостями или просто угощением (особенно если встречаетесь лично) — это полностью отвечает духу щедрости праздника.

В наше время очень популярны и электронные поздравления (СМС, мессенджеры, соцсети). Всегда начинайте с традиционного приветствия: «Ассаляму алейкум!» («Мир вам!»), а затем используйте одну из праздничных фраз («Ид мубарак!», «С Курбан-байрамом!»).

