Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 мая 2026 в 10:03

Бортников раскрыл, где формируется пояс производства наркотиков

Бортников заявил о формировании пояса наркопроизводства в Азии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Пояс производства синтетических наркотиков с возможным будущим транзитом в Россию и страны Запада формируется в азиатских странах, заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании СОРБ государств СНГ. Транснациональная преступность распространяет влияние на территории центральноазиатских республик, где создаются новые лаборатории по производству синтетики и налаживаются каналы транзита, передает его слова РИА Новости.

Представляется целесообразным совместное предметное взаимодействие с талибами по направлению борьбы с наркотрафиком. Афганские наркоторговцы переключаются на производство «синтетики». Фактически речь идет о формировании «пояса наркопроизводства» Юго-Восточная Азия — Афганистан — Иран, — высказался он.

Ранее директор ФСБ России призвал коллег из спецслужб СНГ к совместной работе на фоне угроз применения биологического оружия. Он также подчеркнул, что НАТО продолжает долгосрочную программу создания биологического оружия избирательного действия в разных регионах мира, включая страны СНГ.

Кроме того, он предупредил на заседании СОРБ государств, участвующих в СНГ, о наращивании активности некоммерческих организаций Великобритании, связанных со спецслужбами. По его словам, эта подрывная деятельность западных НКО продолжает представлять прямую угрозу для стран объединения.

Азия
Александр Бортников
ФСБ
наркотики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шойгу высказался о рисках со стороны НАТО
Удары по Украине сегодня, 26 мая: какие цели ВСУ поражены, последствия
Шойгу рассказал, как испытания «Сармата» отразятся на политике Запада
Депутат предложил способ существенного повышения зарплат ветеранам СВО
В Подмосковье открылся Первый международный форум по безопасности
«Тикай з городу»: экс-министр предложил взять паузу от жизни в Киеве
VK Tech запустил ИИ для автоматизации маркетинговых исследований
«Новые вызовы»: Шойгу назвал главную угрозу для ОДКБ
«Ответственность за народ»: Шойгу о провальном решении руководства Армении
В Европе призвали к диалогу с Москвой
Наступление ВС РФ на Харьков 26 мая: последние новости, трупы в Купянске
Двое детей погибли под Саратовом, попав под поезд на мотоцикле
Бизнес-эксперт дала советы, как обсуждать финансы с близкими без ссор
Полчища комаров «захватили» часть регионов России
«Передайте привет нефти за $200»: Иран предупредил о скачке цен из-за США
В Госдуме рассказали о дефиците врачей
Тела двух детей найдены во время тушения сарая в российском регионе
«Оглушительное молчание»: в ЕС оцепенели после удара ВСУ по колледжу в ЛНР
Падение россиянки со скалы попало на видео
Военэксперт ответил, чем опасна для ВСУ появившаяся на фронте «Цитадель»
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Общество

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Опубликованы первые кадры с места крушения автобуса с россиянами в Анталье
Мир

Опубликованы первые кадры с места крушения автобуса с россиянами в Анталье

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.