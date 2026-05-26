Бортников раскрыл, где формируется пояс производства наркотиков

Бортников заявил о формировании пояса наркопроизводства в Азии

Пояс производства синтетических наркотиков с возможным будущим транзитом в Россию и страны Запада формируется в азиатских странах, заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании СОРБ государств СНГ. Транснациональная преступность распространяет влияние на территории центральноазиатских республик, где создаются новые лаборатории по производству синтетики и налаживаются каналы транзита, передает его слова РИА Новости.

Представляется целесообразным совместное предметное взаимодействие с талибами по направлению борьбы с наркотрафиком. Афганские наркоторговцы переключаются на производство «синтетики». Фактически речь идет о формировании «пояса наркопроизводства» Юго-Восточная Азия — Афганистан — Иран, — высказался он.

Ранее директор ФСБ России призвал коллег из спецслужб СНГ к совместной работе на фоне угроз применения биологического оружия. Он также подчеркнул, что НАТО продолжает долгосрочную программу создания биологического оружия избирательного действия в разных регионах мира, включая страны СНГ.

Кроме того, он предупредил на заседании СОРБ государств, участвующих в СНГ, о наращивании активности некоммерческих организаций Великобритании, связанных со спецслужбами. По его словам, эта подрывная деятельность западных НКО продолжает представлять прямую угрозу для стран объединения.