26 мая 2026 в 10:47

VK Tech запустил ИИ для автоматизации маркетинговых исследований

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
VK Tech запустил VK AI Researcher для автоматизации маркетинговых исследований. Сервис на платформе VK AI Space решает задачи продуктовой и маркетинговой аналитики: строит карты мотиваций, выявляет скрытые барьеры покупки и прогнозирует жизненный цикл аудитории.

Российский рынок генеративного ИИ за 2025 год вырос в пять раз — это запрос бизнеса на инструменты, которые меняют способ принятия решений. VK AI Researcher делает исследовательскую функцию частью этого сдвига: компания получает данные о рынке за дни, а не за месяцы, и принимает стратегические решения, опираясь на актуальную картину. Это позволяет выявлять устойчивые закономерности в данных и формировать актуальные аналитические инсайты, — рассказал руководитель направления искусственного интеллекта VK Tech Роман Стятюгин.

Готовые сегменты из VK AI Researcher экспортируются в «VK Рекламу» для запуска объявлений. Модели анализируют обезличенные данные VK об интернет-аудитории России: демографию, интересы, поведение, образ жизни и мотивы.

Ранее сообщалось, что «VK Реклама» начала процесс внедрения на платформе Discovery — универсальном сервисе VK для рекомендательных систем, поиска и рекламных кампаний. Переход на эту инфраструктуру осуществляется постепенно — сначала были задействованы крупные e-commerce рекламодатели VK и реклама мобильных приложений.

Общество
ВКонтакте
нейросети
модели
