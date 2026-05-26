Кинокритик отреагировал на выход байопика о жизни Майкла Джексона

Байопик «Майкл», посвященный жизни американского певца Майкла Джексона, создали с целью заработать на имени известного артиста, заявил в беседе с 360.ru кинокритик Сергей Угольников. По его мнению, кинокартина не расскажет зрителям ничего нового об этой личности.

Те, кто был уверен в том, что это педофил, гомосексуалист и вообще шизоид какой-то, решат, что «педофильское лобби» в очередной раз рекламирует своего кумира. Те, кто уверен, что Майкл ни в чем таком не виноват, будут думать: Майкл хороший, красивый и замечательно пел. Скорее всего, это попытка в последний раз собрать денег на Майкле Джексоне, — высказался Угольников.

По его словам, байопики, как правило, не предполагают глубокой актерской игры. Эксперт отметил, что Джексон никогда не пользовался особой популярностью в России — в стране есть лишь определенный круг его поклонников.

Ранее обнародовали аудиозаписи Джексона, где певец подробно излагает свои мысли о взаимоотношениях с детьми. В материалах артист описывает, как дети к нему тянулись, и признает, что это иногда создавало для него проблемы.