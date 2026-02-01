Майкл Джексон признался в проблемной тяге детей к нему Обнародованы ранее неизвестные аудиозаписи Майкла Джексона о детях

Ранее не публиковавшиеся аудиозаписи Майкла Джексона, где певец подробно излагает свои мысли о взаимоотношениях с детьми, обнародованы, сообщает The Guardian. В материалах, попавших в британскую прессу, Джексон описывает, как дети к нему тянулись, и признает, что это иногда создавало для него проблемы.

На записях голос Джексона поясняет, что дети «просто влюбляются» в него, хотят его трогать и обнимать. Он констатирует, что такая привязанность со стороны несовершеннолетних в ряде случаев приводила к трудностям.

Эти аудиоматериалы связаны с периодом судебного процесса над певцом в 2005 году, по итогам которого он был оправдан по всем обвинениям в сексуальных домогательствах. Сами записи стали достоянием общественности в рамках нового документального проекта.

