Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 февраля 2026 в 17:02

Майкл Джексон признался в проблемной тяге детей к нему

Обнародованы ранее неизвестные аудиозаписи Майкла Джексона о детях

Майкл Джексон Майкл Джексон Фото: imago stock&people/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Ранее не публиковавшиеся аудиозаписи Майкла Джексона, где певец подробно излагает свои мысли о взаимоотношениях с детьми, обнародованы, сообщает The Guardian. В материалах, попавших в британскую прессу, Джексон описывает, как дети к нему тянулись, и признает, что это иногда создавало для него проблемы.

На записях голос Джексона поясняет, что дети «просто влюбляются» в него, хотят его трогать и обнимать. Он констатирует, что такая привязанность со стороны несовершеннолетних в ряде случаев приводила к трудностям.

Эти аудиоматериалы связаны с периодом судебного процесса над певцом в 2005 году, по итогам которого он был оправдан по всем обвинениям в сексуальных домогательствах. Сами записи стали достоянием общественности в рамках нового документального проекта.

Ранее стало известно, что легендарный актер Марлон Брандо мог быть биологическим отцом младшего сына Майкла Джексона, Принса Майкла Джексона II. По данным инсайдера, Брандо, близкий друг певца, мог пожертвовать свою сперму, чтобы помочь ему стать отцом.

Майкл Джексон
дети
певцы
музыканты
домогательства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Туристка испугалась обморожения и сломала руку
«Мы справимся»: военэксперт о словах Маска про ограничения Starlink в РФ
«Прочь его!»: во Франции поддержали шутку Захаровой о Макроне
Ксения Алферова намекнула на измену Егора Бероева после расставания
Майкл Джексон признался в проблемной тяге детей к нему
МИД Италии задался вопросом, достойна ли Украина вхождения в ЕС
Правительство установило компенсацию для доноров плазмы
Российский боец в одиночку предотвратил срыв штурмовой операции
Российским туристам дали совет перед поездкой в одну криминальную страну
В Иране потребовали немедленно выслать европейских военных атташе
Осужденная за теракт Трепова знала о последствиях своих действий
«Будет ли результат?»: политолог о переносе встречи РФ и Украины в Абу-Даби
В РАН объяснили, опасна ли для России оспа обезьян
В Роспотребнадзоре ответили, чем заменить вредные сладости
Отказ Киева от Донбасса и прекращение боев: новости СВО к вечеру 1 февраля
Возвращение Валиевой завершилось в полуфинале
Критика на «Суперстар», алкоголизм, 112 любовниц: как живет Влад Сташевский
Песков раскрыл неожиданный факт о своем портфеле
На Солнце произошла вспышка высшего класса
Президент ОАЭ весь визит в Москву провел в подарке Путина
Дальше
Самое популярное
Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово
Семья и жизнь

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день
Семья и жизнь

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.