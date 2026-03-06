Зимняя Олимпиада — 2026
В «файлах Эпштейна» нашли обвинения против Трампа

Минюст США опубликовал новые материалы по делу Эпштейна с упоминанием Трампа

Министерство юстиции США опубликовало ранее не представленные материалы, связанные с делом финансиста Джеффри Эпштейна. Как сообщают Reuters, The New York Times и ряд других крупных СМИ, в документах содержатся обвинения в адрес президента Соединенных Штатов Дональда Трампа со стороны неназванной женщины.

Речь идет о материалах ФБР, в которых пересказаны беседы следователей с женщиной, утверждавшей, что в 1980-е годы, когда она была несовершеннолетней, будущий лидер якобы проявлял к ней сексуальные домогательства. По ее словам, знакомство с Трампом произошло через Эпштейна.

Женщина заявляла, что Трамп якобы склонял ее к оральному сексу. В 2019 году агенты ФБР четыре раза проводили с ней интервью, однако уголовное производство так и не было начато. Это может свидетельствовать о том, что ее показания не сочли достаточными или достоверными для возбуждения дела.

После этого взаимодействие следователей с заявительницей было прекращено. В Белом доме отвергли выдвинутые обвинения.

Ранее политолог Дмитрий Саймс заявил, что опубликованные файлы по делу Эпштейна обнажили существование параллельной системы власти, представляющей угрозу современной цивилизации. По его словам, эти люди тесно связаны между собой, покрывают друг друга и оказывают взаимные услуги — от удовлетворения сексуальных пороков до финансовых махинаций.

