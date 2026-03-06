Погранпосты Ирака атаковали с воздуха

Пограничные посты в иракской провинции Майсан, расположенные на границе с Ираном, подверглись воздушному удару, передает портал Shafaq News. Подробности инцидента, а также информация о возможных жертвах или разрушениях, пока не сообщаются.

Также стало известно об атаке на аэропорт в Басре на юго-востоке Ирака. Еще один беспилотник поразил энергетический центр в Эль-Бурджасия в провинции Басра.

До этого Совет обороны страны Ирана сообщил, что страна нанесет удары по объектам в Иракском Курдистане в случае пересечения курдскими группировками границ Исламской Республики. До настоящего момента целью Тегерана были только базы США, Израиля и сепаратистских группировок в регионе, однако при изменении ситуации ответ может стать более масштабным.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на информированный источник сообщала, что американская разведка еще до начала войны США и Израиля против Ирана приступила к тайным поставкам оружия курдским формированиям. Целью секретной программы было создание кризиса в сфере безопасности и отвлечение внимания иранского руководства.