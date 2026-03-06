Зимняя Олимпиада — 2026
«Будут поражены»: Иран пригрозил курдским группировкам Ирака

В Иране пригрозили ударами по курдским группировкам в Ираке

Иранские военнослужащие недалеко от Ормузского пролива Иранские военнослужащие недалеко от Ормузского пролива Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
Иран нанесет удары по объектам в Иракском Курдистане в случае пересечения курдскими группировками границ исламской республики, передает агентство Fars со ссылкой на Совет обороны страны. В сообщении подчеркивается, что до настоящего момента целью Тегерана были только базы США, Израиля и сепаратистских группировок в регионе, однако при изменении ситуации ответ может стать более масштабным.

Напоминаем друзьям и братьям в Иракском Курдистане, что до настоящего времени целью были только базы США, Израиля и сепаратистских группировок в регионе. Однако в случае пересечения группировками границ Ирана, все объекты курдского региона будут поражены, — подчеркнули в совете.

Ранее появилась информация о том, что американская разведка еще до начала конфликта Соединенных Штатов и Израиля против Ирана приступила к тайным поставкам оружия курдским формированиям. Целью секретной программы было создание кризиса в сфере безопасности и отвлечение внимания иранского руководства. По информации источника, прокурдские группировки готовят вооруженные отряды для возможного захода на территорию исламской республики.

Иран
Ирак
удары
угрозы
границы
