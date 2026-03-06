В Иране заявили о новом орудии возмездия для ответного удара

В Иране заявили о новом орудии возмездия для ответного удара Fars: Иран применит новейшие баллистические ракеты во время ответных ударов

Иран применит новейшие баллистические ракеты во время ответных ударов за атаку Израиля и США, передает местное информагентство Fars со ссылкой на информированный источник. По его словам, использование оружия большой дальности ожидается в ближайшие дни.

Ожидается, что в ближайшие дни будет применен новый стиль атак с помощью передовых и редко используемых ракет большой дальности, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее в Иране заявили о готовности сражаться с США и Израилем «до последнего солдата и последнего патрона». В частности, замруководителя МИД страны Саид Хатибзаде подчеркнул, что у государства не осталось другого выбора перед лицом совместной военной операции Израиля и США, которые пытаются нанести исламской республике максимальный ущерб.

До этого представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что агрессия США и Израиля против Ирана безосновательна. По ее словам, заявленные американской и израильской сторонами основания для нанесения ударов по Ирану не нашли никакого подтверждения.