06 марта 2026 в 18:10

Сосед России захотел предоставить США территорию для операции против Ирана

Науседа: Литва может предоставить США территорию для операции в Иране

Литва готова поддержать США и в случае необходимости предоставить свою территорию для операции против Ирана, заявил президент республики Гитанас Науседа. Он уточнил, что речь идет не о военных целях, а об упрощении логистических задач. Президент также выразил надежду на достижение мира путем дипломатии, передает ТАСС.

Как преданный и ответственный союзник, Литва готова обсудить возможность разрешить США использовать свою территорию. Она была бы предоставлена не для каких-то военных целей, но для логистических задач, — подчеркнул Науседа.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз высмеял предложение президента Украины Владимира Зеленского помочь США на Ближнем Востоке после того, как тот захотел отправить украинских специалистов по борьбе с БПЛА на защиту американских военных баз. Он сравнил главу государства с должником, который много лет назад занял деньги, а теперь заискивает и хочет угостить пивом, чтобы откупиться.

До этого председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин выразил мнение, что Украина возьмет на себя защиту американских военных баз на Ближнем Востоке из-за неудач в зоне спецоперации ВС России. В то же время он подчеркнул, что у украинцев нет военных технологий и средств ПВО, способных эффективно противостоять ракетным ударам со стороны Ирана.

