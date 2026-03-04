Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026

«Как Украина»: Захарова высмеяла готовность Литвы отправить войска в Иран

Захарова: Литва действует подобно Украине и готова отдать лучшее по велению США

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Литва, заявившая о готовности направить военный контингент в Иран, действует по тому же принципу, что и Украина, которая готова жертвовать всем лишь по одному требованию США, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Она подчеркнула, что Вильнюс демонстрирует полную готовность к подчинению, не дожидаясь даже официального обращения Вашингтона.

Это как и Украина, как киевский режим. Им только назови, они готовы лучшее отдать, — подчеркнула дипломат.

Ранее Захарова заявила, что предложение президента Украины Владимира Зеленского направить украинских «специалистов» в зону конфликта на Ближнем Востоке носит показательный характер. По ее словам, происходящее в регионе затрагивает несколько континентов и не носит локального характера.

До этого представитель МИД РФ указала, что Россия считает необходимым задействовать дипломатические механизмы для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке и активно этим занимается. Она подчеркнула, что отказ от любых усилий привел бы к бездействию, и, вероятно, кто-то именно так и поступает. Дипломат добавила, что повторение чернобыльской трагедии вполне возможно на территории Ирана.

