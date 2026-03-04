Минтранс назвал атаку на российский газовоз актом терроризма

Нападение на российское судно-газовоз представляет собой акт международного терроризма и пиратства, заявили в Министерстве транспорта РФ. В ведомстве подчеркнули, что произошедшее грубейшим образом нарушает нормы международного морского права и не должно остаться без реакции мирового сообщества, особенно учитывая попустительство властей стран Евросоюза.

Произошедшее квалифицируем как акт международного терроризма и морского пиратства, грубейшее нарушение основополагающих норм международного морского права, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Министерства транспорта России сообщили об атаке украинских сил на российское судно «Арктик Метагаз» 3 марта в акватории Средиземного моря. Танкер следовал с грузом из Мурманска, оформленным по всем международным правилам.

Кроме того, танкер Ocean Electra под либерийским флагом, принадлежащий греческой фирме, потерпел аварию в районе Ормузского пролива и направляется в порт Дубая без пострадавших. Второе судно, Hercules Star под испанским флагом, подверглось нападению вблизи побережья ОАЭ.