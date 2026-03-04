Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 11:39

Минтранс раскрыл детали атаки на российский газовоз в Средиземноморье

Минтранс: российский газовоз в Средиземноморье атаковали морские дроны ВСУ

Российский газовоз «Арктик Метагаз» в представлении ИИ Российский газовоз «Арктик Метагаз» в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Российский газовоз «Арктик Метагаз» был атакован безэкипажными катерами Вооруженных сил Украины, сообщил Минтранс РФ. По информации ведомства, танкер подвергся нападению с побережья Ливии.

Танкер следовал с грузом, оформленным по всем международным правилам. <...> Нападение на него совершено с побережья Ливии безэкипажными катерами Украины, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что 30 членов экипажа были спасены. Произошедшее в Минтрансе назвали актом международного терроризма и морского пиратства, совершенным при попустительстве властей государств — членов Евросоюза.

Ранее Минтранс сообщал, что атакованный 3 марта газовоз перевозил груз из Мурманска, оформленный в соответствии с международными нормами. Нападение произошло в непосредственной близости от территориальных вод входящей в ЕС Республики Мальта.

Прежде МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России, дипломату вручили ноту. В министерстве аргументировали это тем, что российский ледокол якобы нарушил правила передвижения в территориальных водах республики. Судно пыталось освободить танкер Olympic Friendship, застрявший во льду.

