Минтранс раскрыл детали атаки на российский газовоз в Средиземноморье

Российский газовоз «Арктик Метагаз» был атакован безэкипажными катерами Вооруженных сил Украины, сообщил Минтранс РФ. По информации ведомства, танкер подвергся нападению с побережья Ливии.

Танкер следовал с грузом, оформленным по всем международным правилам. <...> Нападение на него совершено с побережья Ливии безэкипажными катерами Украины, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что 30 членов экипажа были спасены. Произошедшее в Минтрансе назвали актом международного терроризма и морского пиратства, совершенным при попустительстве властей государств — членов Евросоюза.

Ранее Минтранс сообщал, что атакованный 3 марта газовоз перевозил груз из Мурманска, оформленный в соответствии с международными нормами. Нападение произошло в непосредственной близости от территориальных вод входящей в ЕС Республики Мальта.

