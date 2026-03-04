Зимняя Олимпиада — 2026
В МИД России предупредили о ядерной угрозе со стороны НАТО

Захарова: НАТО наращивает свой ядерный потенциал против России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
НАТО укрепляет и наращивает свой ядерный потенциал, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга. По ее словам, в случае конфликта он может быть скоординированно использован против России, передает корреспондент NEWS.ru.

Происходит существенное укрепление и наращивание общенатовского ядерного потенциала, который в случае прямого военного конфликта с Россией может быть скоординированно обращен против нашей страны, — сказала дипломат.

По мнению Захаровой, НАТО хочет усилить свою ядерную мощь в Европе в дополнение к уже существующим совместным миссиям с американским оружием. Она также подчеркнула, что Москва внимательно наблюдает за этими изменениями.

Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил, что противостояние России и Запада перешло в фазу «очень теплой войны». По его словам, Украина не продержалась бы без поддержки НАТО, а сейчас блок включился в конфликт, что требует от России мобилизации всех сил.

До этого посол РФ в Норвегии Николай Корчунов предупредил, что Россия не оставит без ответа приближение военной инфраструктуры НАТО к своим границам в Арктике. Дипломат подчеркнул, что нагнетание конфронтации расшатывает глобальную стабильность, а Осло берет на себя серьезные риски.

