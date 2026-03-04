«Придется забыть»: стало известно, почему Украина может лишиться помощи ЕС Политолог Перенджиев: Евросоюз не сможет закупать оружие у США в прежних объемах

Страны Евросоюза больше не смогут закупать вооружение для Украины у США в прежних объемах из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, предположил в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, ранее глава Белого дома Дональд Трамп переводил этот процесс в плоскость бизнеса, но теперь ситуация кардинально изменится.

Соединенные Штаты теперь точно ничего не смогут поставлять Украине [из за конфликта Вашингтона с Тегераном]. Об американских поставках Киеву придется забыть. Если раньше Трамп переводил это в бизнес, чтобы страны Евросоюза закупали и отдавали оружие Украине, то теперь, я так понимаю, он лишит такой возможности и своих союзников, — пояснил Перенджиев.

Ранее сообщалось, что арсеналы дорогостоящих ракет-перехватчиков у США на Ближнем Востоке могут истощиться в ближайшие дни из-за массированных атак Ирана дешевыми беспилотниками. Иранская сторона применяет волны дронов Shahed-136 стоимостью около $20 тыс. (1,5 млн рублей), а американцы и союзники вынуждены сбивать их ракетами Patriot PAC-3 ценой примерно $4 млн (310 млн рублей) за каждую.