04 марта 2026 в 15:28

Российским депутатам начали блокировать аккаунты в iPhone

Депутат Журова подтвердила блокировку аккаунтов Apple среди коллег

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Некоторые депутаты Государственной думы столкнулись с блокировкой аккаунтов Apple в iPhone, сообщила депутат Светлана Журова. По ее словам, которые приводит Lenta.ru, для входа в аккаунт от ее коллег требуют подтвердить личность копией паспорта. Журова не исключила, что этим могут воспользоваться мошенники.

Я задумалась, что это могли быть мошенники, которые прочитали эту информацию, что iPhone планирует такую блокировку. Это могла быть и мошенническая какая-то схема. Злоумышленники могут воспользоваться ей, чтобы требовать копии паспорта или коды из СМС, чтобы обманывать людей, — предположила парламентарий.

При этом сама Журова подчеркнула, что уже давно не пользуется iPhone. По словам депутата, она заранее предвидела проблемы с компанией Apple.

Ранее появилась информация, что не менее 10 тыс. граждан России могут потерять доступ к своим Apple ID из‑за совпадения имен и фамилий с фигурантами санкционных списков США и Евросоюза. Пользователи массово жалуются на блокировку или полное удаление профилей.

