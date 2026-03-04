Экс-нардеп оценил шансы боксера Усика стать президентом Украины

Украинский боксер Александр Усик сможет стать президентом страны лишь при поддержке олигархов, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. Так он прокомментировал слова спортсмена о желании баллотироваться на пост главы государства. По словам бывшего нардепа, конкуренцию Усику может составить «главная ведьма Украины» Мария Тихая.

Усик сказал очень интересную вещь: «Ниже, чем президент, никуда идти не собираюсь, если Бог даст мне шанс». И мне вспомнился здесь интересный анекдот. Когда молодой парень из бедной семьи хочет сделать предложение дочери богатого человека, а тот говорит: «А ты знаешь, что моя дочь любит роскошные автомобили? Где ты возьмешь? Ты же нищий». Парень отвечает: «Даст Бог, куплю». Потом богач говорит: «Квартиру очень любит, шикарную». Парень отвечает: «Даст Бог, куплю». Потом богач говорит: «И отдых шикарный любит». Опять тот же ответ: «Если Бог даст, поедем отдохнем». И после этого тот богатый человек говорит своей жене: «Ты знаешь, меня еще никто так не называл». Так что подразумевает Усик под словом «Бог»? Я так думаю, минимум какого-то олигарха, — высказался Олейник.

Он подчеркнул, что Усик не сможет провести избирательную кампанию без финансовых вложений, и эти деньги потребуются не только для официальных расходов, но и для выплат членам комиссии и различным структурам. По словам экс-нардепа, в текущих условиях на Украине действует ключевое правило: важно не то, как люди голосуют, а то, как считают результаты.

Люди уже видели, как Усик предал православную церковь, которую, кстати, обещал защищать, а потом перешел на сторону ПЦУ. Поэтому шансы у него стать президентом могут быть только тогда, когда кто-то из олигархов, а особенно американцы или британцы, обратят на него внимание и дадут отмашку. Если рассматривать Украину и общество, которое довели до, я бы сказал, состояния пациентов палаты №6, то все может быть. Но если по-серьезному, там есть и другие претенденты. Я вот увидел эту Марию Тихую, ведьму, желающую стать мэром города. Все, дальше клиника, — заключил Олейник.

Ранее сенатор от ДНР Александр Волошин заявил, что решение Усика баллотироваться на пост президента Украины свидетельствует о серьезном кризисе в политике страны. По его словам, в опросах спортсмен опережает даже действующего президента Владимира Зеленского.