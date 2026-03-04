Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 16:49

Раскрыто, почему сенаторы США могут разрешить Трампу дальше атаковать Иран

Политолог Безпалько: скорое окончание конфликта с Ираном ознаменует проигрыш США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Скорое завершение конфликта с Ираном будет означать для США геополитическое поражение, заявил NEWS.ru член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ политолог Богдан Безпалько. По его словам, глава Белого дома Дональд Трамп способен вести боевые действия два месяца без одобрения Конгресса, и, если резолюция об ограничении полномочий главы государства будет принята, он станет воевать весь этот срок.

Президент США может воевать с Ираном два месяца без согласования с Конгрессом. Я думаю, что если резолюцию, которая ограничит право Трампа продолжать боевые действия, подпишут, он будет воевать 60 дней. Скорого завершения конфликта ожидать не стоит. Но есть шанс, что резолюцию не одобрят. Трамп будет требовать от Конгресса, чтобы тот разрешил вести боевые действия дальше, мотивируя это тем, что иначе остановка конфликта будет считаться поражением США. То есть если глава Белого дома не сможет продолжать войну, он будет вынужден отдать приказ убрать авиацию и прекратить наносить удары по Ирану, — пояснил Безпалько.

Он добавил, что на Конгресс США начнут давить израильские лоббисты, так как Тель-Авив крайне заинтересован в эскалации конфликта. По его мнению, в случае прекращения огня Иран объявит себя победителем, заявив, что выстоял и нанес противнику урон.

На Конгресс США в случае остановки войны в Иране будут оказывать давление израильские лоббисты. Тель-Авив крайне заинтересован в продолжении боевых действий. А если конфликт завершится, то Иран скажет: «Мы выдержали, выстояли. Внутренней революции, смены режима не произошло. Мы нанесли очень масштабный ущерб, удары по всем, перекрыли де-факто Ормузский пролив и прогнали США отсюда». Но тогда Трамп не признает поражения. То есть США все представят мировому обществу так, что они добились всех целей, — резюмировал Безпалько.

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн заявил, что Соединенные Штаты расширят удары вглубь территории Ирана. Он отметил, что Вашингтон стремится лишить Тегеран шанса быстро восстановить военный потенциал.

