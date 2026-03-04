В Гидрометцентре назвали дату начала климатической весны в Москве Синоптик Паршина: климатическая весна наступит в Москве 20 или 21 марта

Климатическая весна придет в Москву 20–21 марта, сообщила в разговоре с NEWS.ru научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина. По ее словам, к этой дате среднесуточная температура воздуха в городе будет держаться выше нуля градусов. До этого, уточнила она, в столице уже наблюдались потепления, однако они будут сменяться морозами.

Климатическая весна приходит в Москву, когда среднесуточная температура выравнивается с нуля градусов и уходит в сторону положительных значений. Этого стоит ждать 20–21 марта. Начало месяца в Москве ознаменовалось потеплением, температура держалась выше климатической нормы почти на шесть градусов. Но ожидается очередное похолодание, — сказала Паршина.

Она уточнила, что 9 марта ночные температуры могут достигать -14 градусов, а дневные — от -3 до -8 градусов. Резкое похолодание, по ее словам, обусловлено приходом очередного атлантического циклона.

Ранее синоптик Александр Шувалов заявил, что весна придет в Москву во второй половине марта. Он отметил, что за первые два дня месяца снежный покров в столице сократился почти на четверть. Он подчеркнул, что пик мартовского тепла уже наступил, однако призвал готовиться к новому похолоданию в ближайшие дни.