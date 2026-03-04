Весенний жор: кого удить в марте и где искать рыбку для шикарного улова

Март для рыбаков — особый период: лед сходит, вода насыщается кислородом, рыба выходит из зимней пассивности и активно кормится перед нерестом. Именно поэтому наш календарь клева для рыболова на март подскажет вам — кого и где ловить в начале весны и поможет выбрать во всех смыслах клевую точку без лишних экспериментов. Важно понимать: рыба голодная, но держится локально — у русловых бровок, устьев притоков и мелководных прогреваемых зон.
Кого ловить и где:
плотва — Средняя полоса, Поволжье, Южный Урал; у кромки льда, на глубине 1,5–3 м,
лещ — Волга, Ока, крупные водохранилища; русловые ямы и выходы из них,
окунь — практически везде; мелководье, заливы, коряжник,
щука — Северо-Запад, Сибирь, Карелия; перед нерестом активна у берегов и в заливах,
судак — Нижняя Волга, Дон; глубокие бровки и твердый грунт.
Что работает из простого:
плотва и лещ — мотыль, опарыш, простая прикормка на основе панировочных сухарей с добавлением жмыха,
окунь — мотыль, мелкая блесна, балансир,
щука — живец, крупная колебалка,
судак — джиг с силиконовой приманкой, живец.
Самыми голодными в марте считаются плотва, окунь и щука — их обмен веществ ускоряется с ростом температуры воды. Используйте этот календарь клева для рыболова на март как ориентир, но уточняйте ледовую обстановку и региональные запреты. Ранняя весна дает короткое, но щедрое окно — важно попасть в нужное место и время.
