04 марта 2026 в 11:24

Весенний жор: кого удить в марте и где искать рыбку для шикарного улова

Календарь клева для рыболова на март — кого и где ловить в начале весны Календарь клева для рыболова на март — кого и где ловить в начале весны Фото: Shutterstock/FOTODOM
Март для рыбаков — особый период: лед сходит, вода насыщается кислородом, рыба выходит из зимней пассивности и активно кормится перед нерестом. Именно поэтому наш календарь клева для рыболова на март подскажет вам — кого и где ловить в начале весны и поможет выбрать во всех смыслах клевую точку без лишних экспериментов. Важно понимать: рыба голодная, но держится локально — у русловых бровок, устьев притоков и мелководных прогреваемых зон.

Кого ловить и где:

  • плотва — Средняя полоса, Поволжье, Южный Урал; у кромки льда, на глубине 1,5–3 м,

  • лещ — Волга, Ока, крупные водохранилища; русловые ямы и выходы из них,

  • окунь — практически везде; мелководье, заливы, коряжник,

  • щука — Северо-Запад, Сибирь, Карелия; перед нерестом активна у берегов и в заливах,

  • судак — Нижняя Волга, Дон; глубокие бровки и твердый грунт.

Что работает из простого:

  • плотва и лещ — мотыль, опарыш, простая прикормка на основе панировочных сухарей с добавлением жмыха,

  • окунь — мотыль, мелкая блесна, балансир,

  • щука — живец, крупная колебалка,

  • судак — джиг с силиконовой приманкой, живец.

Самыми голодными в марте считаются плотва, окунь и щука — их обмен веществ ускоряется с ростом температуры воды. Используйте этот календарь клева для рыболова на март как ориентир, но уточняйте ледовую обстановку и региональные запреты. Ранняя весна дает короткое, но щедрое окно — важно попасть в нужное место и время.

Ранее мы рассказывали, что привести в порядок лодочный мотор к предстоящему сезону.

Виктория Семенова
В. Семенова
