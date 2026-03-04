Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 12:31

Захарова объяснила, зачем Запад выдумал «иранскую угрозу» на самом деле

Захарова: иранская угроза была предлогом Запада для свержения властей

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Так называемая «иранская угроза» была искусственно сфабрикованным поводом для осуществления давно задуманного плана насильственной смены власти в суверенном государстве, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Дипломат подчеркнула, что целью Вашингтона и Тель-Авива было свержение конституционного строя в стране — члене ООН, передает корреспондент NEWS.ru.

Нет никаких сомнений, что мнимая, как многократно на протяжении многих лет заявлялось, придуманная иранская угроза была лишь предлогом для реализации давно вынашивавшегося плана по насильственному свержению конституционного, подчеркну, строя в неугодном Вашингтону и Тель-Авиву суверенном государстве, — сказала она.

Ранее Захарова назвала западные призывы к иранскому народу «брать власть в свои руки» циничными и бесчеловечными. Дипломат подчеркнула, что в данный момент коллективный Запад осуществляет грубое вмешательство во внутренние дела суверенного государства.

Кроме того, дипломат отметила, что Вашингтон открыто провозглашает цель «смены режима» в Тегеране, даже не пытаясь этого скрывать. Захарова также призвала все вовлеченные стороны решать сложившуюся ситуацию дипломатическими методами.

