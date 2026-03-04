Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 14:02

МИД сделал тревожное заявление об АЭС «Бушер» в Иране

МИД России сообщил об угрозе на АЭС «Бушер» в Иране

АЭС «Бушер» АЭС «Бушер» Фото: Ahmad Halabisaz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Угроза АЭС «Бушер» в Иране существует, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, Россия по различным каналам призывает соблюдать безопасность ядерного объекта, передает корреспондент NEWS.ru.

Дипломат также добавила, что МАГАТЭ должно дать непредвзятую оценку радиологических рисков в Иране на фоне действий США и Израиля. По ее словам, сокращение или игнорирование этой угрозы со стороны международных структур недопустимо.

Угроза АЭС «Бушер» в Иране существует, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, Россия по различным канал призывает соблюдать безопасность ядерного объекта, — добавила Захарова.

Ранее в Иране зафиксировали взрывы в нескольких населенных пунктах, включая город Бушер. Там произошло два ракетных удара. Также взрывы прогремели в Куме и Урмии.

Глава Росатома Алексей Лихачев между тем заявил, что работы по строительству новых блоков на АЭС «Бушер» в Иране на данный момент приостановлены. По его словам, сейчас там продолжают находиться 639 сотрудников из России, в скором времени начнется поэтапная эвакуация.

АЭС
Иран
Ближний Восток
МИД РФ
Мария Захарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сийярто назвал самый волнующий вопрос на переговорах с Путиным в Москве
В Госдуме призвали прекратить резкий рост цен на цветы в преддверии 8 Марта
Против Майкла Наки возбудили уголовное дело
Житель Саратова пытался дать взятку овцами полицейскому
Матвиенко потребовала быстрее «ломать» клетки для преступников в судах
Утонувший в бассейне ребенок внезапно ожил спустя пять часов
Генералы похитили у ВСУ топливо на полмиллиона долларов
«Дешевые спектакли»: в России резко осудили постановочные свадьбы в школах
Иран обрубил продуктовый экспорт в Россию
Премьер Испании сравнил действия США на Ближнем Востоке с русской рулеткой
Президент Азербайджана посетил посольство Ирана в Баку
Угрозы Зеленского вынудили Венгрию принять одно решение
Захарова призвала наказать осквернивших советский мемориал в Норвегии
«Прирост до трех сантиметров»: сугробы в Москве станут еще выше
Лор оценила риск массовой глухоты подростков из-за громкой музыки
Экономист раскрыл неприятные последствия роста цен на газ для Евросоюза
Жители района Роста в Мурманске остались без электричества
Российский призер Олимпиады — 2026 взял золото на чемпионате Европы
Стало известно о переносе церемонии прощания с Хаменеи
Путин указал на рост числа экстремистских преступлений за год
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.