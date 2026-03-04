МИД сделал тревожное заявление об АЭС «Бушер» в Иране МИД России сообщил об угрозе на АЭС «Бушер» в Иране

Угроза АЭС «Бушер» в Иране существует, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, Россия по различным каналам призывает соблюдать безопасность ядерного объекта, передает корреспондент NEWS.ru.

Дипломат также добавила, что МАГАТЭ должно дать непредвзятую оценку радиологических рисков в Иране на фоне действий США и Израиля. По ее словам, сокращение или игнорирование этой угрозы со стороны международных структур недопустимо.

Ранее в Иране зафиксировали взрывы в нескольких населенных пунктах, включая город Бушер. Там произошло два ракетных удара. Также взрывы прогремели в Куме и Урмии.

Глава Росатома Алексей Лихачев между тем заявил, что работы по строительству новых блоков на АЭС «Бушер» в Иране на данный момент приостановлены. По его словам, сейчас там продолжают находиться 639 сотрудников из России, в скором времени начнется поэтапная эвакуация.