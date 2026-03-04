Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 14:48

Роднина объяснила отсутствие санкций в отношении спортсменов из США

Роднина: не стоит ждать справедливости от МОК по отношению к США

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что не стоит ждать справедливости от МОК по отношению к США и Израилю. Таким образом она объяснила отсутствие санкций в отношении спортсменов из этих стран после начала ударов по Ирану, сообщает Sport24.

Мы уже давно не ждем никакой справедливости и одинаковой юридической оценки. Есть страны-изгои, а есть страны-любимчики. Соединенные Штаты чуть ли не каждый год участвуют в каких-то военных действиях, а никто ни разу не пытался их отстранить, — заявила она.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что Международный олимпийский комитет поступает несправедливо, так как не отстраняет американских спортсменов от соревнований. По ее мнению, организации стоит отреагировать на военную операцию США против Ирана.

До этого почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что ФИФА следует запретить сборным США и Израиля участвовать в любых турнирах под своей эгидой. Он также обратил внимание на молчание УЕФА и других конфедераций.

