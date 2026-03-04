Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 15:49

Катар объявил чрезвычайное положение

Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

В Катаре вводится чрезвычайное положение, передает IRIB News со ссылкой на пресс-службу правительства страны. Вместе с этим власти объявили о полном прекращении производства газа и связанных с ним продуктов.

Компания Qatar Energy между тем сообщила, что вводит режим форс-мажора для части своих клиентов из-за остановки производства сжиженного природного газа и других местных продуктов. В корпорации добавили, что ценят сотрудничество со всеми партнерами и будут сообщать новую информацию по мере её появления.

Ранее иранский посол в Узбекистане Мохаммад Али Искандари предупредил, что следующими целями Израиля и США после Ирана станут Турция и Катар. По его словам, мусульманские страны поддерживают Тегеран, осознавая нависшую над ними угрозу.

Представитель МИД РФ Мария Захарова тем временем предостерегла россиян от туристических поездок в Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Бахрейн, Оман, Катар и Саудовскую Аравию. Дипломат пояснила, что официального запрета со стороны Минэкономразвития на посещение этих государств не вводилось.

Катар
чрезвычайное положение
Ближний Восток
газ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Возвращение империи и царя: шок-пророчества Жириновского о будущем России
Конкурс «Мисс БРИКС» в Казани: фото самых ярких девушек и народных узоров
Мэру Гюмри продлили арест по делу о взятке
Эксперт поддержал идею Бастрыкина о конфискации имущества у взяточников
Путин указал на одну общенациональную задачу
«Руку, уши и глаз сожгла в печке»: мать кормила сына трупом подруги
Стало известно состояние экипажа атакованного Киевом газовоза
Раскрыты подробности атаки подлодки на иранский фрегат у Шри-Ланки
Диетолог перечислила полезные сладкие подарки на 8 Марта
Диетолог раскрыла, какие привычки чаще всего приводят к ожирению
Американский доброволец ВС РФ оценил политику Евросоюза по Украине
Стало известно о пострадавших моряках при атаке на газовоз России
В поселке Знаменском под Краснодаром нашли обломки беспилотника
Онищенко заметил разницу в сезонной депрессии среди женщин и мужчин
Глава МВД заявил о колоссальной текучке кадров
Бывший водитель лидера ОПГ доказал невиновность в убийстве через суд
Хирург рассказал, насколько эффективны уколы для похудения
Стали известны подробности о затонувшем у Шри-Ланки иранском фрегате
Матвиенко намекнула сенатору-гроссмейстеру на лишение мандата
Катар объявил чрезвычайное положение
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.