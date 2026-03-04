Катар объявил чрезвычайное положение

В Катаре вводится чрезвычайное положение, передает IRIB News со ссылкой на пресс-службу правительства страны. Вместе с этим власти объявили о полном прекращении производства газа и связанных с ним продуктов.

Компания Qatar Energy между тем сообщила, что вводит режим форс-мажора для части своих клиентов из-за остановки производства сжиженного природного газа и других местных продуктов. В корпорации добавили, что ценят сотрудничество со всеми партнерами и будут сообщать новую информацию по мере её появления.

Ранее иранский посол в Узбекистане Мохаммад Али Искандари предупредил, что следующими целями Израиля и США после Ирана станут Турция и Катар. По его словам, мусульманские страны поддерживают Тегеран, осознавая нависшую над ними угрозу.

Представитель МИД РФ Мария Захарова тем временем предостерегла россиян от туристических поездок в Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Бахрейн, Оман, Катар и Саудовскую Аравию. Дипломат пояснила, что официального запрета со стороны Минэкономразвития на посещение этих государств не вводилось.