Власти Нигерии объявили войну террористам

В ответ на всплеск насилия и похищений людей президент Нигерии Бола Тинубу ввел в стране режим чрезвычайного положения в сфере безопасности, пишет газета Punch со ссылкой на его офис. Глава государства распорядился о массовом наборе сотрудников в ряды правоохранительных органов с целью усиления их потенциала.

Нигерийская полиция должна принять на службу 20 тыс. новобранцев, что значительно увеличит ее численность. Для их ускоренной подготовки будут задействованы лагеря Национального корпуса службы молодежи.

Параллельно глава государства инициировал реформу законодательства, призвав парламент рассмотреть вопрос о создании полиции на уровне штатов. Также он рекомендовал пересмотреть практику организации школ-интернатов в небезопасных регионах и призвал представителей разных конфессий теснее сотрудничать с силовиками.

Ранее сообщалось о массовом похищении людей в католической школе Святой Марии в Нигерии. Изначально СМИ писали, что вооруженные боевики захватили 215 учащихся и 12 преподавателей во время ночного нападения на учебное заведение. Инцидент случился, после того как администрация школы проигнорировала официальное распоряжение властей о ее закрытии.