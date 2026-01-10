Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 23:47

Хакеры получили доступ к десяткам миллионов аккаунтов в Instagram

Персональные данные 17,5 млн пользователей Instagram попали к киберпреступникам

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Киберпреступники похитили персональные данные 17,5 млн пользователей Instagram (деятельность в РФ запрещена), сообщила компания Malwarebytes в соцсети X. По информации источника, в Сеть слили конфиденциальную информацию, включая адреса и номера телефонов.

Киберпреступники похитили конфиденциальную информацию 17,5 млн аккаунтов Instagram, включая имена пользователей, физические адреса, номера телефонов, адреса электронной почты и многое другое, — сказано в публикации.

Ранее в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ сообщили, что использовать разные пароли для разных сервисов и подключать двухфакторную аутентификацию необходимо для защиты учетных записей от взлома. Кроме того, следует проверять, не попала ли электронная почта пользователя в утечки данных.

До этого МВД России предупредило о появлении новой мошеннической схемы, связанной с рассрочками на популярных маркетплейсах. По сообщениям ведомства, злоумышленники, выдавая себя за участников партнерских программ, вводят граждан в заблуждение, обещая им легкий заработок.

Instagram
взломы
утечки
хакеры
