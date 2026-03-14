14 марта 2026 в 03:08

Медики стали жертвами удара Израиля по центру здравоохранения в Ливане

Жертвами удара Израиля по центру здравоохранения в Ливане стали 12 медработников

Фото: Jamal Awad/XinHua/Global Look Press
Минимум 12 медицинских работников погибли в результате израильского удара на юге Ливана, передает ливанское государственное агентство. Журналисты уточнили, что военные атаковали центр здравоохранения.

Другие подробности пока неизвестны. Тем временем выяснилось, что Вооруженные силы Израиля провели масштабную операцию, нанеся удары по нескольким городам Ирана, включая Тегеран, Шираз и Ахваз. По заявлению военных, атака была произведена одновременно.

Ранее Корпус стражей Исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за атаку на стратегические объекты в Объединенных Арабских Эмиратах. Ударам подверглись нефтяное месторождение в эмирате Фуджайра, а также промышленная зона в эмирате Шарджа. Кроме того, в заявлении упоминаются объекты США на военной базе, расположенной в Кувейте.

До этого министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи иронично выразил благодарность CENTCOM за признание того, что армия США размещает комплексы HIMARS в соседних с Ираном государствах для нанесения ударов по республике, пригрозив уничтожением этих установок. Дипломат подчеркнул, что после подобного признания никто не имеет права предъявлять претензии, если Тегеран нанесет ракетные удары по американским системам, где бы они ни располагались.

