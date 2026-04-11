Появились новые подробности переговоров США и Ирана в Исламабаде

Мирные переговоры между США и Ираном, которые проходят в пакистанском Исламабаде, перешли на другой уровень, сообщило иранское агентство Fars. По его информации, сейчас они проходят в формате экспертных обсуждений.

В материале говорится, что иранская делегация соответствующего уровня уже направилась к месту встречи. Она состоит, как пишут журналисты, из нескольких членов профильных комитетов.

Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф провел встречу с американской делегацией, прибывшей на переговоры с Ираном в Исламабад. Со стороны США на ней присутствовали вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента Дональда Трампа, бизнесмен Джаред Кушнер. При этом главным организатором встречи называют Ди Вэнса, поскольку Тегеран больше не согласен общаться со спецпосланником Стивом Уиткоффом.

Перед этим председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф сообщил, что если США намерены использовать диалог с Ираном для «бесплодной показухи и обмана», то Тегеран даст жесткий ответ. Иранский политик подчеркнул, что у его страны благие намерения, но доверия к Вашингтону нет.