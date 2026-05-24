Нетаньяху назвал условие для окончательного соглашения с Ираном Нетаньяху заявил, что мирное соглашение с Ираном должно включать вывоз урана

Иран должен демонтировать ядерные объекты и вывезти уран в рамках мирного соглашения, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в социальной сети X. Политик отметил, что в ходе ночного телефонного разговора он и президент США Дональд Трамп достигли полного взаимопонимания относительно того, каким должно быть итоговое соглашение с Исламской Республикой.

Президент Трамп и я сошлись во мнении, что любое окончательное соглашение с Ираном должно устранить ядерную опасность. Это означает демонтаж иранских объектов по обогащению урана и удаление обогащенного ядерного материала с его территории, — написал премьер.

Ранее американский лидер сообщил о позитивном и конструктивном разговоре с Нетаньяху. Он подчеркнул, что диалог прошел в спокойной и рабочей атмосфере. Также обсуждались вопросы региональной повестки. Кроме того, хозяин Белого дома заявил о продвижении в работе над соглашением с Ираном. По его словам, основные параметры сделки уже согласованы и готовятся к официальному объявлению.