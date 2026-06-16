Мольбы о работе в РФ, алкоголь, слова о Путине и СВО: как живет Андрейченко

Мольбы о работе в РФ, алкоголь, слова о Путине и СВО: как живет Андрейченко

Наталья Андрейченко прославилась главной ролью в фильме «Мэри Поппинс, до свидания». Что известно о жизни 70-летней актрисы, чем она занимается сейчас?

Какие последние новости выходили об Андрейченко, чем она занимается сейчас

Недавно Наталья Андрейченко расплакалась, говоря о своей родине. Актриса, которая уже много лет живет в Мексике, выступила на фестивале кино стран Евразии «Евразия-Кинофест» в Сочи. Со сцены она обратилась к зрителям.

«Я благодарю вас и очень прошу работу. Я очень хочу работать кем-то дома, в России», — со слезами на глазах заявила Андрейченко.

Она вспомнила, как ей посчастливилось сыграть в фильме, который до сих пор обожают и дети, и взрослые.

«Могу только Бога поблагодарить. Так случилось, что я благословенный человек. Мне повезло сыграть в фильме, который вошел детям в души через поколения. Получилось, что именно я смогла донести ту любовь, счастье, благодарность, воспитание, аристократические манеры, отдать их поколениям людей», — добавила она.

В конце 1990-х Андрейченко увлеклась духовными практиками. «Захотелось прислушаться к себе, нащупать ту матрицу, на которой записана главная программа человеческой жизни», — говорила она.

В Мексике актриса создала центр, где люди могут найти просветление через йогу, медитации и сыроедение. Сама Андрейченко питается исключительно сырыми фруктами и овощами и практикует буддизм.

Сейчас она не снимается в кино, хотя открыта для предложений. У нее есть свой киноагент.

Как сложилась личная жизнь Андрейченко

Актриса впервые вышла замуж за композитора Максима Дунаевского. Их знакомство произошло случайно — в буфете гостиницы, и между ними вспыхнули чувства. В 1982 году у них родился сын Дмитрий. Однако семейная жизнь не заладилась, и супруги расстались.

У Натальи был роман с австрийско-швейцарским актером и режиссером Максимилианом Шеллом. После развода с Дунаевским Андрейченко какое-то время жила в России, а затем уехала к новому избраннику. Сына Дмитрия она позже забрала к себе.

Со вторым мужем Шеллом Наталья познакомилась на съемках исторической драмы «Петр Великий» (1986), где они играли главные роли. В 1989 году у пары родилась дочь Настасья. Брак продлился около 20 лет, но в 2005 году супруги развелись.

В 2018 году в программе «Секрет на миллион» Наталья Андрейченко рассказала о трагическом опыте из молодости. Она подверглась групповому насилию: двое мужчин избили и изнасиловали ее.

«[Сначала] был чудовищный удар сзади мне по голове. Меня свалило. Я открывала глаза, закрывала, и в это время началось что-то очень страшное. Эти люди меня зверски били», — рассказала она.

Преступников схватили. Суд назначил им длительные сроки тюремного заключения. В настоящее время обоих уже нет в живых, говорила Наталья. После трагедии артистка пристрастилась к бутылке и избавлялась от зависимости с помощью врачей.

Что известно о политической оппозиции Андрейченко

В феврале 2024 года блогер Сурен Каграманов разыграл Андрейченко. Он позвонил ей, представившись польским журналистом, и предложил обсудить политическую ситуацию в России. В ответ Андрейченко заявила, что происходящее в стране ей безразлично.

Артистка отметила, что живет в другой стране и не знает, какие «у них там [в РФ] чупидроны происходят».

Во время встреч с поклонниками в Москве актриса не стала высказываться в поддержку СВО, объяснив это своей отстраненностью от политики. Позже Яна Поплавская назвала Андрейченко предательницей, выразив удивление тем, что после долгих лет жизни в США и Мексике звезда называет себя патриоткой России.

В декабре 2024 года Наталья Андрейченко в своих соцсетях опубликовала открытое письмо к президенту РФ Владимиру Путину. Актриса назвала его человеком с «красивым, но железным сердцем», а также выразила восторг оттого, что он относится к народу России как «к членам одной семьи».

«Сколько мудрости, какое количество покоя, знаний, открытого сердца и любви я ощутила», — написала Андрейченко.

Такую реакцию у актрисы вызвала прямая линия с президентом, во время которой она «плакала». Звезда также выразила мнение, что Россия «в ответе за спасение планеты».

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