04 мая 2026 в 18:58

Андрейченко отметила 70-летие зажигательным танцем

Наталья Андрейченко Наталья Андрейченко Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Советская кинозвезда Наталья Андрейченко, известная по роли Мэри Поппинс, отпраздновала свое 70-летие в Мексике. Вместо торжественного банкета актриса устроила вечерний променад с танцами на улице, опубликовав видео с праздничной прогулкой в своих социальных сетях.

Поклонники артистки тепло встретили ролик и засыпали именинницу поздравлениями. Многие отметили, что звезда сохранила харизму и прекрасную форму, несмотря на возраст.

Это инициация лучшей в мире зрелости. Празднуем жизнь в любом ее проявлении, — написал один из подписчиков.

Последние 10 лет актриса не снимается в кино, посвящая время йоге и сыроедению на берегу Карибского моря. Она признается, что нашла свой истинный дом среди культуры индейцев тольтеков. При этом Андрейченко продолжает регулярно посещать Россию и готова вернуться на экраны ради достойного сценария.

Ранее певица Любовь Успенская провела юбилейный концерт «55 лет на сцене» на площадке Live Арена. После выступления певица назвала своей преемницей исполнительницу Kiliana, также известную как Лиана Геворкян.
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
