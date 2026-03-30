Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 03:28

Любовь Успенская назвала свою преемницу на сцене шансона

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Королева русского шансона Любовь Успенская провела юбилейный концерт «55 лет на сцене» на площадке Live Арена. После выступления певица назвала своей преемницей исполнительницу Kiliana, также известную как Лиана Геворкян.

Это девочка (Kiliana. — NEWS.ru) — она просто мое сердце! Я не знала, что ее мечтой было спеть со мной песню. Я думаю, она уже стала моей преемницей, — сказала Успенская.

Успенская, выпустившая более десяти альбомов, считается королевой русского шансона и городского романса. Среди ее популярных хитов — «По полюшку», «К единственному, нежному», «Пропадаю я» и «Поет гитара».

Ранее сообщалось, что Успенская могла заработать за один концерт в Москве свыше 85,5 млн рублей благодаря проданным билетам. Певица отметила юбилей своей творческой деятельности концертом «Люба Успенская. 55 лет на сцене» 29 марта.

До этого российская балерина Анастасия Волочкова в беседе с Общественной Службой Новостей призналась, что народная артистка СССР Алла Пугачева заменила ей мать после операции в немецкой клинике. По ее словам, Примадонна поддерживала ее в период реабилитации. Она поблагодарила Пугачеву за человеческое отношение и заботу.

шансон
Любовь Успенская
преемники
певицы
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.