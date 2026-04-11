11 апреля 2026 в 22:48

«Это эстафета»: Хабенский отказался считать себя преемником Табакова в МХТ

Константин Хабенский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский, возглавляющий театр с осени 2021 года, высказался о своей роли в нем. Актер заявил, что не считает себя прямым преемником Олега Табакова, назвав происходящее эстафетой, пишет KP.RU.

Я не преемник, правильнее назвать это эстафетой. Эстафета — это роли, которые передаются от одного художественного руководителя к другому, — подчеркнул Хабенский.

По его словам, разговоры о преемственности преждевременны — прошло всего пять лет, и окончательные выводы делать еще рано. Хабенский также признался, что его внимание во многом переключилось на новую сферу ответственности в виде Школы-студии МХАТ. Времени катастрофически не хватает из-за дополнительной нагрузки.

Мы отчитаемся и расскажем, что произошло с художественным театром за время, как мне предложили им руководить, — добавил артист.

В марте 2026 года Хабенский также возглавил Школу-студию МХАТ в качестве исполняющего обязанности. Он начал совмещать две важнейшие должности в театральной сфере.

Ранее сообщалось, что директором театра имени Ленсовета в Санкт-Петербурге назначили Алексея Фрадина. С 2006 года он занимал должность худрука Ледового театра, а затем был директором детского музыкального театра «Зазеркалье».

