20 марта 2026 в 17:44

Назван новый директор театра имени Ленсовета

Директором театра имени Ленсовета в Санкт-Петербурге стал Алексей Фрадин

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Директором театра имени Ленсовета в Санкт-Петербурге назначили Алексея Фрадина, заявили в пресс-службе городского комитета по культуре. С 2006 года он занимал должность худрука Ледового театра, а затем был директором детского музыкального театра «Зазеркалье».

С 2015 года он возглавлял Театр комедии имени Н.П. Акимова. При его участии проходит ежегодная церемония вручения высшей театральной премии города «Золотой софит». Отмечается, что и.о. директора Театра комедии имени Н.П. Акимова стал Алексей Селуков.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о назначении народного артиста России, оперного певца и режиссера Ильдара Абдразакова на должность художественного руководителя Михайловского театра. Предыдущий глава учреждения Владимир Кехман оставил пост в январе 2026 года.

Кроме того, актер Борис Щербаков выразил уверенность, что народные артисты России Константин Хабенский и Сергей Безруков успешно справятся с обязанностями на новых постах в Школе-студии МХАТ и МХАТ имени Горького соответственно. Исполнитель роли в картине «Криминальный квартет» отметил, что искренне рад за коллег и считает их назначения вполне заслуженными.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянин надел маску, обмотался проводами и устроил пальбу по полицейским
Соосновательницу скандально известной пирамиды «Финико» вернули на родину
КСИР опубликовал видео новой волны ударов по Израилю
В Госдуме объяснили, почему Венгрия и Словакия не боятся идти против ЕС
Лукашенко заявил, что Мелания Трамп попросила его поговорить с Путиным
Леопард растерзал сторожевого пса и напал на хозяина в его собственном доме
Украинский инкассатор стал подопытным при использовании «сыворотки правды»
Польша вывела всех своих военных из Ирака
Путин удостоил пятерых россиянок почетного звания
Конец «Пути дракона» — умер Чак Норрис: яркие фото и кадры из фильмов
Украинские дроны совершили налет на подмосковную Истру
Путин и Токаев подтвердили курс на стратегическое партнерство
У российского чиновника родился 33-й ребенок
Первая бронированная скорая помощь появилась в Белгородской области
В России переизбрали главу Паралимпийского комитета
«Диктаторские замашки»: Слуцкий объяснил, кто раскалывает ЕС изнутри
Медведев и Медведчук назвали прецендом решение суда ООН о статусе Косово
В США забили тревогу из-за массового бегства граждан из страны
Центробанк России принял важное решение по доллару
В Минпросвещения объяснили, от чего зависит рабочая нагрузка на учителей
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

