Назван новый директор театра имени Ленсовета

Директором театра имени Ленсовета в Санкт-Петербурге назначили Алексея Фрадина, заявили в пресс-службе городского комитета по культуре. С 2006 года он занимал должность худрука Ледового театра, а затем был директором детского музыкального театра «Зазеркалье».

С 2015 года он возглавлял Театр комедии имени Н.П. Акимова. При его участии проходит ежегодная церемония вручения высшей театральной премии города «Золотой софит». Отмечается, что и.о. директора Театра комедии имени Н.П. Акимова стал Алексей Селуков.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о назначении народного артиста России, оперного певца и режиссера Ильдара Абдразакова на должность художественного руководителя Михайловского театра. Предыдущий глава учреждения Владимир Кехман оставил пост в январе 2026 года.

Кроме того, актер Борис Щербаков выразил уверенность, что народные артисты России Константин Хабенский и Сергей Безруков успешно справятся с обязанностями на новых постах в Школе-студии МХАТ и МХАТ имени Горького соответственно. Исполнитель роли в картине «Криминальный квартет» отметил, что искренне рад за коллег и считает их назначения вполне заслуженными.