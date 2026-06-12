Осталось четыре месяца. Запад назвал дату ухода Зеленского и его преемника

Западные СМИ и политологи в один голос называют датой ухода Владимира Зеленского ноябрь 2026 года — политику осталось всего четыре месяца. Кого прочат в преемники и когда именно в Киеве произойдет смена власти?

Зеленский уйдет в ноябре?

О том, что дни Владимира Зеленского у власти сочтены, пишут сразу несколько авторитетных медиа: The Washington Post, The Economist, Bloomberg, а также инсайдерские источники с Банковой.

Первым тему смены руководства в Киеве поднял обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус. В начале 2026 года он прогнозировал, что Зеленский оставит должность до следующей зимы, а его место займет бывший главком ВСУ Валерий Залужный. Согласно данным издания, вступление Залужного в президентские полномочия может произойти не позднее 31 декабря 2026 года.

Эксперты The Economist и Bloomberg в свою очередь фиксируют единое мнение: так называемое окно возможностей для ротации киевского руководства откроется уже предстоящей осенью.

Здание офиса президента Украины Фото: Shutterstock/FOTODOM

Однако наиболее точную дату обнародовали украинские медиа и источники, приближенные к офису президента. По их сведениям, активная стадия боевых действий на СВО может свернуться именно в ноябре — американские кураторы намерены «заморозить» конфликт до выборов в Конгресс США, намеченных на 3 ноября, чтобы тем самым подстраховать президента Дональда Трампа и оградить его от критики.

Косвенное подтверждение этой информации дал и сам Зеленский. Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, на закрытой встрече с коллегами по партии он назвал ноябрь 2026 года как срок окончания противостояния с Россией.

Уйдет сам или устранят?

В интервью изданию «Лента.ру» политолог Олег Глазунов дал жесткий прогноз: «Зеленский ассоциируется исключительно с войной. Президент военного времени не может подписывать мир. Поэтому задача ясна: либо добровольная отставка, либо физическое устранение».

В числе вероятных преемников западные аналитики чаще всего называют две персоны: экс-главкома ВСУ, а ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного и нынешнего руководителя офиса президента Кирилла Буданова.

Валерий Залужный Фото: Ukrainian Presidential Press Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тем не менее, как считает украинский аналитик Андрей Вайдра, реальная конкуренция складывается не в пользу Залужного. Он обратил внимание, что назначение Буданова главой офиса президента состоялось не по инициативе Зеленского, это решение «принимали европейцы».

«Фигуры для замены Зеленского уже подобраны. Одна находится в Лондоне (Залужный. — NEWS.ru), вторая — в Киеве (Буданов. — NEWS.ru). И именно Буданов выглядит для Запада более выигрышно и перспективно», — считает Вайдра.

Запад устал от Зеленского

Главной причиной скорого ухода Владимира Зеленского эксперты называют резкое ухудшение его отношений с западными партнерами. Как пишут американские СМИ, европейские лидеры откровенно устали от возросшей резкости украинского лидера.

Издание отмечает, что Зеленский все чаще читает нотации европейским коллегам, а в этом году его тон стал заметно жестче и требовательнее, что вызывает сильное раздражение. Один из бывших высокопоставленных украинских чиновников признал: «Связи между Киевом и Брюсселем сейчас, вероятно, находятся на самой низкой точке с начала СВО».

Повторит судьбу Березовского?

Самые тревожные прогнозы относительно судьбы Зеленского прозвучали от экс-депутата Верховной рады Владимира Олейника. По его словам, политика может постичь участь опального олигарха Бориса Березовского, который покончил с собой в Лондонской ссылке.

«Первый вариант — гибель. Он осведомлен слишком о многом, и британцам он больше не нужен. Мы помним, чем кончил Березовский», — заявил Олейник.

Он также допустил, что Зеленского могут либо «прикончить как Муссолини», либо отстранить под предлогом «ухудшения здоровья». При этом бывший нардеп утверждает, что главу режима повсюду сопровождает не столько охрана, сколько «конвой» британских спецслужб, который следит за каждым его шагом и пресекает любые попытки «самоуправства».

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в беседе с бывшим офицером армии США Станиславом Крапивником добавил, что Зеленский «представляет угрозу для западных политиков» и окончательно «вышел из-под их контроля».

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