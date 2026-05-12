«Пистолет ко лбу»: пять шок-пророчеств Мендель о жутком конце Зеленского

Экс-пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону публично отреклась от бывшего шефа и выдвинула пять мрачных предсказаний о финале его правления и будущем страны. Что она напророчила?

Его ждет политическая смерть

Юлия Мендель проработала с Владимиром Зеленским с 2019 по 2021 год и убеждена: завершение боевых действий на Украине для него равносильно политическому самоубийству. По ее словам, глава страны осознанно затягивает конфликт с Россией, чтобы оставаться у власти.

Как только наступит мир — а вместе с ним прекратится западное финансирование, украинский лидер, чьи полномочия истекли еще в 2024 году, мгновенно потеряет рычаги влияния, считает она.

«Он будет все время менять позиции, чтобы продлевать эту войну и получать еще больше денег. Завершение для него является политическим самоубийством», — заявила экс-пресс-секретарь.

Пророчество о пистолете у виска

На прямой вопрос Такера Карлсона, существует ли способ «избавиться от Зеленского», Юлия Мендель с иронией заметила, что президент одумается и изменит поведение только тогда, когда «русские будут с оружием в его кабинете».

Фраза о пистолете у лба политика стала еще одним прогнозом о возможном финале нынешней киевской власти: потеря территорий, обвал фронта и физическое присутствие россиян в центре принятия решений.

Также Мендель предрекла скорую гибель Украине. По ее словам, страна находится на грани демографической и культурной катастрофы. Население сократилось вдвое и наполовину состоит из пенсионеров и детей.

Образование, по ее словам, достигло такого низкого уровня, что ученики четвертых классов не умеют читать. Мендель призвала немедленно заключить мир с Россией, чтобы остановить хаос и спасти оставшееся население.

Диктаторские замашки и запрещенка

За публичным образом «плюшевого мишки» — Владимира Зеленского, по версии Юлии Мендель, скрывается параноидальный нарцисс, которого в СМИ подозревают в употреблении запрещенных веществ. Он не признает критики, уничтожает оппонентов и относится к соратникам как к расходному материалу, пояснила экс-пресс-секретарь президента.

Юлия Мендель Фото: Olena Khudiakova/ZUMAPRESS/Global Look Press

По ее словам, Зеленский потребовал создать систему пропаганды, сравнимую с той, что использовал нацистский министр пропаганды Йозеф Геббельс. Она также сообщила, что у политика постоянно меняется настроение, и предположила, что у него психическое расстройство.

«Я не считаю, что Зеленский является рациональным. Мне кажется, что у него есть своего рода умственное расстройство», — высказалась Мендель о бывшем шефе.

Журналист также намекнула, что сейчас в его окружении находится немало тех, кто не согласен с его политикой, но боится репрессий. Но в конце концов такой режим обречен на внутренний крах, уверена она.

Без денег Запада случится коллапс

Самое прагматичное предсказание Юлии Мендель касается денег. Журналист заявила, что лично видела, как власть ставит коррупционные схемы выше нужд страны.

Как только США и Европа перекроют финансирование, военная машина остановится, а вместе с ней рухнет и политическая система, державшаяся на военных рельсах.

«Он стоит за многими схемами отмывания денег», — заявила она.

Отставка и уголовное дело

Самого же Владимира Зеленского после отставки, скорее всего, ждет уголовное дело. За несколько часов до интервью с Юлией Мендель на Украине разгорелся громкий скандал вокруг элитного жилого комплекса «Династия» под Киевом. Через этот проект, по данным следствия, легализовали около $10,5 млн. Строительство велось с 2021 по 2025 год, речь идет о четырех роскошных резиденциях.

Бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку официально предъявили обвинение в легализации средств, добытых преступным путем организованной группой в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Мендель не исключила, что Зеленского тоже ждет участь Ермака. Однако пока он находится у власти, он обладает иммунитетом от уголовного преследования, добавила она.

Кто может стоять за Мендель

Политолог Василий Вакаров в интервью aif.ru выразил предположение, что за Юлией Мендель стоит группа проамериканских лоббистов, готовящих смену власти на Украине. Их цель — убедить Запад прекратить финансирование, после чего режим падет сам собой, а на его место придут новые люди, считает он.

Эксперт назвал две фамилии: Сергей Левочкин (экс-глава администрации президента при Януковиче) и Вадим Новинский (бывший нардеп, протодиакон УПЦ). Оба сейчас проживают в Европе. По версии Вакарова, Мендель «вещает от имени этих двоих».

