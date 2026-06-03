«В многоквартирных домах»: стало известно, на что пошли ВСУ под Сумами

«В многоквартирных домах»: стало известно, на что пошли ВСУ под Сумами ВСУ начали размещать личный состав в многоквартирных домах в Сумской области

Вооруженные силы Украины начали размещать личный состав в многоквартирных жилых домах в Сумской области, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах. К примеру, по его словам, для подразделений инженерных войск выделили несколько домов на улице Шевченко в селе Ахтырка.

Противник активно размещает личный состав ВСУ в многоквартирных жилых домах. В частности, для подразделений 12210-го отдельного батальона поддержки (инженерные войска) выделено несколько домов в малоэтажной застройке на улице Шевченко, — отметил собеседник агентства.

Ранее российские войска освободили село Мирополье в Сумской области. По информации источников, штурмовики сломили упорное сопротивление ВСУ. Штурм села вели преимущественно военнослужащие Ленинградского военного округа. Поддержку им оказывали артиллеристы, операторы БПЛА и расчеты войск радиационной, химической и биологической защиты.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские войска продвинулись и расширили зону контроля на юге и северо-востоке в районе населенного пункта Рай-Александровка в ДНР. По его словам, в этом направлении главными участками остаются Кривая Лука и Каленики.