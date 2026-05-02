ВС РФ расширили зону контроля у Рай-Александровки в ДНР Марочко рассказал о продвижении российских войск в районе Рай-Александровки

Российские войска продвинулись и расширили зону контроля на юге и северо-востоке в районе населенного пункта Рай-Александровка в Донецкой Народной Республике, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. Он отметил успехи, которые наблюдаются на территории южнее Рай-Александровки.

Речь идет о районах в населенных пунктах Федоровка Вторая и Никифоровка. Именно там зона контроля российских войск была «довольно-таки существенно» расширена. Эксперт также подметил продвижение на северо-востоке от Рай-Александровки. В этом направлении главными участками остаются Кривая Лука и Каленики.

По словам Марочко, на этих территории все еще ведутся боевые действия и «серьезные баталии». Российские военные работают над закреплением на новых позициях.

Ранее стало известно о шести ударов возмездия по украинским оборонным предприятиям, объектам энергетики, транспорта и портовой инфраструктуры со стороны российских войск за период с 25 апреля по 1 мая. Удары стали ответом на террористические атаки Киева по гражданским объектам России.