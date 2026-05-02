02 мая 2026 в 04:04

ВС РФ расширили зону контроля у Рай-Александровки в ДНР

Марочко рассказал о продвижении российских войск в районе Рай-Александровки

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Российские войска продвинулись и расширили зону контроля на юге и северо-востоке в районе населенного пункта Рай-Александровка в Донецкой Народной Республике, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. Он отметил успехи, которые наблюдаются на территории южнее Рай-Александровки.

Речь идет о районах в населенных пунктах Федоровка Вторая и Никифоровка. Именно там зона контроля российских войск была «довольно-таки существенно» расширена. Эксперт также подметил продвижение на северо-востоке от Рай-Александровки. В этом направлении главными участками остаются Кривая Лука и Каленики.

По словам Марочко, на этих территории все еще ведутся боевые действия и «серьезные баталии». Российские военные работают над закреплением на новых позициях.

Ранее стало известно о шести ударов возмездия по украинским оборонным предприятиям, объектам энергетики, транспорта и портовой инфраструктуры со стороны российских войск за период с 25 апреля по 1 мая. Удары стали ответом на террористические атаки Киева по гражданским объектам России.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Германия рискует остаться без газа к зиме
ВС РФ расширили зону контроля у Рай-Александровки в ДНР
Нелегал въехал в США в багажнике и стал главой епархии от Ватикана
В МИД РФ раскритиковали санкции Зеленского против сыновей Лукашенко
Москвичей предупредили о новой схеме мошенников через чаты
Суд на миллион, давка на концерте, роман с Пересильд: как живет Дмитриенко
В РФ объявили в розыск атаковавших Брянскую область операторов дронов ВСУ
Стало известно об отработке НАТО сценариев изоляции Калининграда
В московском аэропорту ввели временные ограничения на полеты
Более 10 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Мексике
В Подмосковье силы ПВО предотвратили атаку беспилотника
Экс-сотрудник JPMorgan обвинил топ-менеджера в домогательствах
Собянин сообщил об успешном отражении попытки атаки на Москву
Граждан США предупредили о серьезной террористической угрозе в Лондоне
Франция и НАТО хотят сформировать «ядерный кулак» против России
Белоусов заявил о «заигрывании» ЕС с идеей купить ядерное оружие
В МИД РФ заявили об опасных ядерных схемах Запада
В России назвали условие для урегулирования конфликта на Украине
Трампа атаковала злая пчела
Дмитриев назвал пошлины США на авто ЕС «смертельным ударом»
Дальше
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю
Общество

Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю

