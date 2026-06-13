Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 июня 2026 в 01:18

Звезда «Очень странных дел» призналась, что в детстве мечтала об удочерении

Актриса Милли Бобби Браун рассказала, что с детства мечтала удочерить ребенка

Милли Бобби Браун Милли Бобби Браун Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун в подкасте Not Gonna Lie призналась, что всегда мечтала о приемной дочери. Актриса уточнила, что желание удочерить было частью ее детских мечтаний, вспоминая, как в раннем детстве ей говорили, что все ее куклы были «приемными».

Я всегда, всегда хотела удочерить. Это всегда было частью моих детских мечтаний, — подчеркнул Милли.

При этом знаменитость не исключает возможности стать родителем биологического ребенка в будущем. Говоря о своей дочери, чье имя пока не раскрывается, актриса с теплотой отметила, что материнство для нее сравнимо с переходом от черно-белого мира к цветному. Девочку она удочерила с мужем Джейком Бонджови летом 2025 года.

Ранее актер Финн Вулфхард, сыгравший в сериале «Очень странные дела» роль Майка Уилера, объявил о перерыве в актерской карьере. Он сообщил, что на 2026 год у него нет утвержденных съемочных проектов. Артист планирует сосредоточиться на своем музыкальном коллективе The Aubreys. Вулфхард намерен посвятить время гастрольным турам и записи нового альбома.

Шоу-бизнес
сериалы
актеры
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В NASA назвали срок возвращения корабля Cargo Dragon на Землю
Наркобарон Коротышка попросился в Мексику
«Больно и страшно»: Бузова рассказала о своем состоянии после больницы
Призывавшего к ударам по России блогера задержали в Ереване
Кадыров пошутил, что опасается за свою кошку из-за санкций Запада
Минюст США одобрил слияние двух медиагигантов
Заболеваемость хантавирусами резко выросла в России
В Бразилии рассказали о двустороннем товарообороте с Россией
Измены Валюшкиной, сочувствие патриотам, карьера: как живет Александр Яцко
Трамп поддержал американских футболистов перед началом мундиаля
Звезда «Очень странных дел» призналась, что в детстве мечтала об удочерении
Европа продолжает давить на Боснию и Герцеговину из-за России
Иностранные авиакомпании ищут спасения в российских аэропортах
Венесуэла пригрозила соседнему государству международным судом
В МВФ заявили о нарушениях Украины
В Иране раскрыли неотъемлемую часть соглашения с США
«Полный бред!»: во Франции осудили очередное «попрошайничество» Зеленского
«Любой ценой»: на Украине выросли антивоенные настроения
Самолет короля Испании доставил папу римского домой
Два южных аэропорта России временно закрылись
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета
Семья и жизнь

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно
Общество

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.