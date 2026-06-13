Звезда «Очень странных дел» призналась, что в детстве мечтала об удочерении Актриса Милли Бобби Браун рассказала, что с детства мечтала удочерить ребенка

Звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун в подкасте Not Gonna Lie призналась, что всегда мечтала о приемной дочери. Актриса уточнила, что желание удочерить было частью ее детских мечтаний, вспоминая, как в раннем детстве ей говорили, что все ее куклы были «приемными».

Я всегда, всегда хотела удочерить. Это всегда было частью моих детских мечтаний, — подчеркнул Милли.

При этом знаменитость не исключает возможности стать родителем биологического ребенка в будущем. Говоря о своей дочери, чье имя пока не раскрывается, актриса с теплотой отметила, что материнство для нее сравнимо с переходом от черно-белого мира к цветному. Девочку она удочерила с мужем Джейком Бонджови летом 2025 года.

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