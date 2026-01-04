Атака США на Венесуэлу
Звезда сериала «Очень странные дела» взял паузу в кино

Финн Вулфхард решил взять перерыв в актерстве ради музыки в 2026 году

Актер Финн Вулфхард Актер Финн Вулфхард Фото: Nicole Kubelka/Keystone Press Agency/Global Look Press
Актер Финн Вулфхард, прославившийся ролью в культовом сериале «Очень странные дела», принял решение о перерыве в карьере. В интервью журналу Esquire знаменитость рассказал, что в 2026 году у него нет утвержденных проектов, так как он планирует сосредоточиться на своей музыкальной группе The Aubreys.

Я определенно хочу продолжать сниматься в кино, но только в тех проектах, которые мне по-настоящему интересны, — подчеркнул он.

Вулфхард намерен посвятить время гастролям и записи нового альбома, материал для которого копился последние два года. Его группа, основанная в 2020 году, уже выпустила альбом Karaoke Alone, а ее песня звучала в фильме «Няня». Параллельно актер пробует себя в режиссуре — в 2025 году он снял клип на композицию Джорджа Харрисона Give Me Love (Give Me Peace On Earth), написанную в 1973 году.

Ранее блогер Даня Милохин, проживающий в ОАЭ, рассказал о своей новой работе. По его словам, он устроился официантом в одно из заведений Дубая. При этом ранее тиктокер уже демонстрировал, как работает курьером по доставке еды. Подробности о работе официантом Милохин пообещал раскрыть позже.

Звезда сериала «Очень странные дела» взял паузу в кино
