Знакомая убитой футболистом бизнесвумен рассказала о погибшей

Погибшая, предположительно от рук футболиста Даниила Секача, бизнесвумен Екатерина Ч. была нежной и неравнодушной, сообщила в беседе с NEWS.ru ее знакомая Галина. Она сообщила, что до сих пор не может поверить в реальность происходящего.

Екатерина была невероятно доброй, любящей, заботливой, очень нежной и неравнодушной. Катя никогда не бросит и всегда подставит свое плечо для поддержки. Мне до сих пор кажется, что это злая шутка, и вот-вот все будет как прежде, где Катя жива. Не того человека забрало пространство, не того, — сообщила Галина.

Ранее сообщалось, что обвиняемого в убийстве женщины футболиста Даниила Секача отправили в СИЗО до 15 мая. Ему также предъявлено обвинение в разбое. Обвиняемый в ограблении и убийстве московской бизнесвумен действовал по указанию украинских мошенников. Те якобы убедили его и 16-летнюю дочь жертвы, что оба участвуют в спецоперации правоохранительных органов.

Также стало известно, что Секач, подозреваемый в убийстве москвички, подавал большие надежды и мог попасть в ведущие клубы страны. Как рассказал тренер команды «Урал-2» (Екатеринбург), не верится, что спортсмен мог совершить преступление, поскольку у него никогда не было проблем с деньгами или азартными играми.