29 января 2026 в 17:46

Адвокат оценил шансы на освобождение сестер Хачатурян

Адвокат сестер Хачатурян Паршин: девушек могут освободить в течение месяца

Крестина Хачатурян (справа) и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна Крестина Хачатурян (справа) и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Преследование Кристины, Ангелины и Марии Хачатурян может завершиться уже в течение месяца, рассказал NEWS.ru адвокат девушек Алексей Паршин, комментируя возобновление уголовного дела против них. По словам правозащитника, суд окончательно признал их отца насильником и садистом, поэтому шансы на то, что дело в отношении сестер завершат, довольно высоки.

Решение по прекращению уголовного преследования примут в течение ближайшего месяца. После того как будут сняты все обвинения, девушки смогут жить обычной жизнью, — прокомментировал Паршин.

Решение будет приниматься с учетом того, что отца девушек Михаила Хачатуряна признали виновным по статье №132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера) и №111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), добавил адвокат. Из материалов проверки следует, что с ноября 2014 года Хачатурян жестоко обращался с дочками, он их бил и унижал, подчеркнул юрист.

Хачатурян был убит в июле 2018 года в Москве. Преступление совершили его дочери. После расправы девушки сами вызвали полицию и позже признались в убийстве. Следователям они рассказали, что на протяжении многих лет отец издевался над ними, в том числе прибегал к сексуальному насилию.

Раннее защитник Кристины Хачатурян Алексей Липцер рассказал, что в деле появилась четвертая потерпевшая. Ею стала подруга сестер. По словам Липцера, эпизод с ее участием связан с тем, что Михаил Хачатурян отправил ей в мессенджере порнографический ролик.

