Лерчек экстренно попала в больницу? Что с ногами, потеряет ли ребенка, суд

Беременную Валерию Чекалину (Лерчек) срочно увезли на скорой накануне суда, сообщают источники. Что с ней произошло, какое имущество арестовали, есть ли риск потерять ребенка?

Что произошло с Лерчек, почему ее везут в больницу

Telegram-канал SHOT сообщил, что блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, стало плохо накануне заседания суда. В ночь на 9 февраля 33-летней Чекалиной вызывали скорую помощь.

Лерчек сейчас беременна. В конце декабря ее уже дважды госпитализировали из-за угрозы выкидыша.

Telegram-канал SHOT пишет, что состояние беременной Лерчек резко ухудшилось после последнего судебного заседания 19 января, ее мучают сильные ночные боли и начала отниматься нога. По данным источника, помимо проблем с опорно-двигательным аппаратом, у нее диагностированы нарушения в работе мочеполовой системы.

Адвокат Корней Подвойский сообщил, что скорая дала девушке обезболивающее и рекомендовала постельный режим, писал NEWS.ru.

Адвокат ее бывшего мужа Сергей Гуров сообщил РБК, что Лерчек увезли в больницу, но она отказалась от госпитализации.

Об опасности для ребенка не сообщалось.

За что судят Лерчек, какое имущество арестовали

Из-за неявки Чекалиной суд по делу о выводе денежных средств за рубеж пришлось перенести на 16 марта, сообщил адвокат Подвойский.

Ранее стало известно, что по ходатайству налоговых органов Кировской области Валерию Чекалину могут признать банкротом из-за долга в 172,9 млн рублей. Все ее имущество могут выставить на торги, включая долю в компании «Би Фит». Кроме того, будет закрыто ее ИП, и в течение пяти лет у блогера не получится зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель.

Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Фигурантами уголовного дела о выводе 250 млн рублей в ОАЭ с использованием подложных документов (пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ) являются, кроме Лерчек, ее бывший муж Артем Чекалин и бизнес-партнер Роман Вишняк. В январе 2026 года Вишняк пошел на сделку со следствием, дал показания против Чекалиных и получил 2,5 года колонии и штраф в 500 тыс. рублей. Лерчек находится под домашним арестом, который неоднократно продлевался. Сторона защиты считает действия налоговым правонарушением (ст. 198 УК РФ), срок давности по которому истек.

7 февраля стало известно, что при обыске следствие изъяло у Лерчек 22 комплекта украшений премиальных брендов (Graff, Van Cleef & Arpels, Cartier), дорогие наручные часы (Chopard, Rolex и Cartier) и 46 млн рублей наличными. Изъятое было упаковано в картонную коробку и отправлено в сейф следователя, сообщили СМИ. При этом блогер подала ходатайство с требованием компенсации за поврежденные при обыске часы.

Адвокаты Чекалиной подчеркивают, что арест на ювелирные изделия не накладывался, статус вещественных доказательств им не присваивался и у следствия нет никаких законных оснований для изъятия объектов. Представители защиты ходатайствовали о возврате Лерчек ценных украшений и часов.

Как живет Лерчек под уголовным делом, что с ее домом

Адвокат Чекалиной Олег Бадма-Халгаев заявил СМИ, что Лерчек сейчас «живет в долг»: якобы из-за домашнего ареста и наложенных ограничений блогер не может погасить налоговую задолженность, а владельцы дома сдают жилье Валерии Чекалиной бесплатно из-за ее беременности.

«Штрафы и пени растут, мы в таком тупике... Она живет в долг, денег, к сожалению, нет», — пожаловался адвокат.

При этом в конце января Лерчек и ее жених — аргентинец Луис Сквиччиарини — провели гендер-пати, кадры с которой публиковали у себя в соцсетях. Поскольку Лерчек под домашним арестом, вечеринку провели на придомовой территории в элитном коттеджном поселке Миллениум Парк в Истре Московской области. Там блогерша проживает в особняке площадью около 1500 м², который принадлежит ее подруге и выставлен на продажу за 645 млн рублей.

