Покушение на генерала Алексеева: новости 9 февраля, допросы, гонорар убийц

Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео допросов участников покушения на генерала Владимира Алексеева 6 февраля. Предполагаемый исполнитель покушения, уроженец Тернополя Любомир Корба, признал вину.

Корба рассказал, что был завербован СБУ в августе 2025 года в Тернополе. Прошел стрелковую подготовку на полигоне в Киеве, после чего был направлен в Москву для слежки за объектами и людьми, о которых ему сообщали.

«В вербовке Корбы при содействии польских спецслужб был задействован его сын — гражданин Польши Корба Любош, 1998 года рождения, проживающий в Катовице», — сообщили в ФСБ.

По данным ФСБ, Корба попал в РФ через Молдавию и Грузию, побывал в Кишиневе и Тбилиси. В Подмосковье он изъял пистолет из схрона в Подмосковье, заложенного спецслужбами Украины.

«После совершения попытки убийства мне было сказано садиться на самолет и лететь в Дубай. В Дубае меня ждал другой билет — в Румынию. Из Румынии должны были приехать в Киев. В Киеве должна была встретиться со мной команда с генералом, которые давали мне задание», — описал Корба ход своих действий после покушения.

Сколько заплатили за покушение на генерала Алексеева

Корба рассказал, что за пребывание в Москве в качестве «спящего агента» он получал $2000 каждый месяц в криптовалюте. При этом он осуществлял наблюдение за высокопоставленными военнослужащими России в Московском регионе.

Заказ на покушение на Алексеева поступил от СБУ: ему обещали $30 000 за убийство генерала.

По данным ФСБ, после нападения личность стрелявшего была установлена за несколько часов. Было установлено, что Корба вылетел в Дубай, после чего «началось взаимодействие с партнерами».

Корбу задержали в Дубае и передали России. 8 февраля его отправили под арест. Против украинского агента возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317), незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении или ношении оружия, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 222). Максимальное наказание по данным статьям — пожизненное лишение свободы.

Где другие исполнители покушения на генерала Алексеева, что они говорят

ФСБ сообщила, что соучастник покушения Виктор Васин был сторонником ФБК (внесен Минюстом РФ в список иноагентов, организация признана в РФ экстремистской и террористической и ликвидирована по решению суда, деятельность запрещена).

«Мой знакомый Корба Леонид Михайлович прибыл в Москву по заданию спецслужб Украины для устранения генерал-лейтенанта Алексеева. Он обратился ко мне с просьбой оказать ему содействие в съеме временно жилья — конспиративной квартиры — и приобретения проездных документов в городе Москве. В чем я искренне раскаиваюсь», — заявил Васин.

Другая пособница покушения, Зинаида Серебрицкая, 11 декабря 2025 года сняла жилье в доме, где жил генерал Алексеев, и вела за ним наблюдение. Женщина передала исполнителю теракта электронный ключ от входной двери в подъезд военнослужащего. Накануне нападения она вылетела из Москвы в Стамбул.

Серебрицкая до 2020 года являлась гражданкой Украины и имела фамилию Антонюк, после чего получила российское гражданство. В период с 2023 по 2025 год работала управляющей магазином.

В каком состоянии генерал Алексеев

Угроза жизни генерала Алексеева миновала, он в сознании, разговаривает, сообщили источники СМИ.

«Пришел в себя вчера утром, находился в тяжелом состоянии. Разговаривает, стабилен», — указал источник.

Военкор Александр Коц вечером 8 февраля рассказал сведения о состоянии генерала Алексеева, полученные от его супруги.

«Генерал Алексеев в сознании, разговаривает, хотя ранения, конечно, тяжелые. Две пули пришлись в брюшную полость, одна — в ногу. В грудь ранений, вопреки сообщениям, не было. Но все могло быть намного хуже. Просто киллер, очевидно, не готовился к тому, что ему дадут отпор», — отметил Коц.

Кто организовал покушение на генерала Алексеева, киевский след

Блогер Олег Царев назвал фигуры в киевской верхушке, которые заказали и организовали покушение на Алексеева. Он подчеркнул, что генерал обладает детальными знаниями о происходящем в Киеве и сделал очень много в ходе СВО.

«Благодаря ему ГРУ с уровня военных спецопераций вышло на уровень международной политики», — отметил Царев.

По версии блогера, заказчиком покушения был бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Несмотря на отставку после коррупционного скандала с «Укрэнергоатомом», он сохранил влияние в Киеве.

Организатором покушения Царев называет генерал-майора Александра Поклада, который 5 января был назначен первым замглавы СБУ после отставки Василия Малюка. Ранее он возглавлял департамент контрразведки СБУ и входит в состав делегации Украины на переговорах. Поклада Царев считает «независимым центром силы в СБУ».

«Одиозная фигура. Известен по позывному Душитель. По описаниям коллег и СМИ, активно продвигал пытки как основной метод „работы“ и любил лично допрашивать задержанных, во время допросов сдавливая им горло руками. Один из организаторов так называемого Спортзала — концлагеря СБУ в центре Киева. Поклад — широко известный штатный организатор и исполнитель политических убийств в составе СБУ, в том числе на территории РФ. Именно Поклад во время первых переговоров в Белоруссии в 2022 дал команду убить в центре Киева члена украинской переговорной группы Дениса Киреева, который много делал для того, чтобы остановить войну. Покушение на Алексеева служит той же цели — попытка сорвать переговоры. А за Ермаком и Покладом стоит Великобритания», — подытожил Царев.

