26 февраля 2026 в 13:40

Пару известных американских политиков допросят по делу Эпштейна

CNN: Хиллари Клинтон даст показания по делу Эпштейна 26 февраля

Джеффри Эпштейн
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон в четверг, 26 февраля, даст в Конгрессе показания по делу финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает CNN. Известно, что ее муж — бывший глава Соединенных Штатов Билл Клинтон — будет допрошен в пятницу, 27 февраля.

Отмечается, что Билл Клинтон много раз упоминался в файлах Эпштейна — в них также есть его снимки. Сам бывший президент США неоднократно говорил, что якобы не знал о преступлениях Эпштейна, когда общался с ним.

Ранее стало известно, что женщины в купальниках, попавшие на фото с британским физиком Стивеном Хокингом из досье Эпштейна, были сиделками ученого. Снимок обнаружили среди документов, обнародованных Минюстом США в рамках расследования по делу финансиста.

До этого сообщалось, что некоторые архивные материалы Минобороны Великобритании о перелетах финансиста оказались утрачены из-за планового уничтожения документов по истечении срока хранения. Скандал разгорелся на фоне сведений о том, что экс-принц Эндрю, брат короля Карла III, мог использовать военные самолеты для встреч с Эпштейном.

